A través de un disco duro y de manera presencial. Así, el próximo miércoles 4, la Fiscalía Metropolitana Oriente entregará a la defensa de Luis Hermosilla, una copia del teléfono del abogado, quien solicitó en una serie de ocasiones la entrega de esa información, entre las que se encuentran las mediáticas conversaciones de su hermano, quien este martes cumplirá una semana en prisión preventiva tras ser formalizado en el denominado caso Audio.

La defensa del otrora “poderoso abogado” ha planteado que liberarán todas las conversaciones, derribando el “cherry picking” que a su juicio ha hecho la Fiscalía y los medios. Sin embargo, sólo serán aquellas que demostrarían la “hipocrecía” de jueces y fiscales que en el pasado le pidieron favores.

La entrega de la copia de los chats, llamadas, imágenes, respaldos, entre otros archivos, fue confirmada por el Ministerio Público el pasado viernes, tras el término de una convulsionada semana en la cual la defensa del penalista, encabezada por su hermano Juan Pablo Hermosilla, golpeó la mesa.

En una entrevista y una conferencia de prensa exigió la entrega de una copia del equipo, en medio de la exposición de una serie de supuestas conversaciones que estarían contenidas en el iPhone 14 Pro Max de color negro -incautado por la Fiscalía- y que han sido publicadas por la prensa, principalmente en Ciper.

Requerimiento que fue planteado por el abogado, luego de que se decretara la medida cautelar de prisión preventiva en contra de su hermano, y mientras La Moneda abrió un flanco con los Hermosilla al referirse a la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía.

En Radio Infinita, el pasado 28 de agosto, Juan Pablo Hermosilla, ofuscado, planteó por primera vez “abrir entero” el teléfono de su hermano “y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla. Y no vayan escogiendo -como se dice en inglés cherry picking- las cosas que a él lo disminuyen. ¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido a él favores también?”, afirmó en el citado medio.

Por lo mismo, entre quienes están en la causa, a días de que la Fiscalía finalmente -y tras una serie de intentos- entregue el equipo: ¿Qué conversaciones entregarán los Hermosilla”?

Poder Judicial y Fiscalía en la mira

Una serie de aristas son las que, desde que se incautó el teléfono el 16 de noviembre del año pasado, se han abierto del denominado caso Audio. A las conversaciones por supuesta violación de secreto de parte del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, durante el último tiempo se han ido sumando otras conversaciones del otrora reputado abogado con diferentes personas.

Parte de las últimas que se han conocido se trata de las que tuvo Hermosilla el 2021 con el ahora ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, así como también con el exfiscal Oriente Manuel Guerra. A esto también se suman supuestas gestiones en el caso Penta, en el caso Caval y hasta con empresas como Enel o en el mundo político y financiero.

Filtraciones de conversaciones que a juicio de la defensa del abogado recluido en la Cárcel Anexo Capitán Yáber, demuestran que se han escogido algunas conversaciones como parte de una estrategia, algo que el propio defensor calificó como “cherry picking”, en alusión a la selectividad de la publicación de dichas conversaciones. Motivo por el cual lo llevó a solicitar, en tres ocasiones, que la Fiscalía entregara el equipo del abogado con el fin de exponer las conversaciones por completo y todas aquellas que están en el equipo de marca Apple.

Pese a eso, el pasado miércoles el abogado Hermosilla, en un punto de prensa que se extendió por 40 minutos y donde principalmente criticó en duros términos al gobierno, dio algunas luces de las conversaciones que expondrían. Si bien aún no existe claridad de cómo se entregarán estos presuntos comprometedores chats, en esa ocasión Juan Pablo Hermosilla detalló que se trataría de llamadas y mensajes de miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, quienes habrían -a su juicio- contactado a su hermano.

“Si no lo hacen ellos, lo que vamos a hacer nosotros es decir hagamos un criterio objetivo, para que yo tampoco discrimine y no cometa el pecado que estoy acusando. En vez de yo hacer esto que los norteamericanos llaman el cherry picking, lo que voy a hacer es abramos todos los llamados telefónicos y todos los mensajes que recibió de jueces, ministros, miembros del Poder Judicial y fiscales”, dijo Hermosilla desde una plaza de la comuna de Vitacura donde fue convocada la prensa.

Este lunes, y consultada al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que como gobierno “estamos plenamente tranquilos de que lo que se debe hacer, es lo que se está haciendo. Y respecto a las revisiones, sabemos que nuestros ministros no han tenido ningún tipo de conversación indebida, pero puede haber otras personas que salgan nombradas en estos chats”.

Las conversaciones por compartir

Fuentes del caso afirman, entonces, que la defensa del abogado Hermosilla compartiría -según ha dicho por “transparencia”- sólo aquellas conversaciones en las cuales hubo contacto entre funcionarios públicos del sistema de justicia con el penalista, como podrían ser en situaciones de nombramientos o por diferencias causas judiciales.

Ante la prensa, Juan Pablo Hermosilla ha dicho que él “sabe quiénes son” esas personas que mantuvieron conversaciones con su hermano, aunque no ha querido revelarlas, dijo, para “no caer” en lo mismo que acusa, un cherry picking de su parte.

“Yo efectivamente conozco varios, porque me los ha relatado mi hermano, pero no los conozco todos y ahí es donde yo creo que tenemos que tener un estándar democrático en esto. Y el estándar tiene que ser, queremos saber todos los contactos que tuvo con fiscales, ministros y miembros del Poder Judicial porque o sino, se produce una discriminación completamente arbitraria que va en perjuicio, además, de la sensación esta de que no para nunca”, afirmó el abogado.

Los límites

Pese a que, tanto públicamente como en privado, la defensa de Hermosilla ha expuesto las conversaciones que deben ser publicadas, esto también será limitado. Y es que según señalan fuentes de este medio, obviamente conversaciones de índole personal del abogado no será compartidas, así como tampoco aquellas que tengan relación con sus clientes mientras desarrollaba labores de abogado.

Por lo mismo, conversaciones respecto a clientes como el jefe de asesores, Miguel Crispi, quien era representado por Hermosilla en el caso Convenios, no se podrá conocer, así como tampoco de la información que el funcionario de gobierno entregó al penalista. Todo bajo el resguardo del secreto que le reviste, ahora, a Juan Pablo Hermosilla asegurar de los clientes de su hermano.

Antecedentes que a juicio del presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, señala a La Tercera, forman parte del secreto profesional, y las cuales de ser expuestos correrían serios riesgos de aquello. “Por supuesto que hay un tremendo riesgo, porque hoy día el teléfono de un abogado, es más o menos lo mismo que la oficina, ya que hoy día todos los archivos están esencialmente en la nube”.

Acceso que, a juicio de Vergara, permitiría que “cualquier persona pueda acceder a todos los archivos de un abogado puede llegar a ser constitutivo de una infracción al secreto profesional. Porque ahí va a haber información que un cliente le entregó al abogado, que naturalmente el cliente confiaba, porque no puede ser de otra manera que esa información iba a ser resguardada celosamente por el abogado, y ahora puede aparecer en la primera plana de un diario. Eso es muy grave, eso afecta tremendamente a nuestra profesión”.

Por otro lado, y en su opinión personal, la exposición de la serie de antecedentes del teléfono de Hermosilla, a juicio del abogado, “también hay muchas cosas que claramente no tienen ninguna significación, pero dado el contexto en que están ocurriendo todos estos hechos, la van a tener y puede ser muy tremendamente injusta”.

¿Cherry picking de la defensa?

Pero la publicación de las conversaciones, tal y cómo lo ha anunciado su defensa, también lleva a que dichos chats deben ser seleccionados. Por lo mismo, a juicio de los querellantes en este caso debe existir completa transparencia en la entrega de la información, todo con el fin de no caer -tal y como se ha denunciado- en ya nombrado cherry picking.

El diputado Daniel Manouchehri (PS), quien es querellante en la causa junto a la diputada Daniela Cicardini (PS), sostuvo que “en este caso se requiere absoluta transparencia y solicitaremos a la Fiscalía que se nos entregue copia íntegra de los chats y WhatsApp del señor Hermosilla”.

“Creemos que es importante que todas las partes puedan contar con toda la evidencia. Es un derecho y es lo más transparente para la investigación. La defensa de Hermosilla ha dicho que los harán públicos todos, por ende, suponemos que no se opondrán a que todas las partes tengamos esta evidencia”, concluyó el parlamentario socialista.

