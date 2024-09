Todo ocurrió un día de marzo de 1990, en un micro que llevaba a Gloria Estefan, su marido Emilio Estefan, su primer hijo Nayib y los músicos, en la gira de su primer disco solista “Cuts both ways” rumbo a Nueva York. Cuando circulaban por una carretera de Pensilvania, un camión los embistió de atrás y la cantante cubana se rompió la espalda y estuvo mucho tiempo sin poder caminar.

La artista, nacida en La Habana el 1° de septiembre de 1957 como Gloria María Milagrosa Fajardo García, dormía la siesta cuando escuchó una gran explosión y se despertó en el piso del micro. “Alrededor mío todo era un caos. Emilio estaba sobre mí, cubierto de sangre, preguntándome si yo estaba bien”, contó en el programa de entrevistas de Facebook Watch llamado “Red Table Talk: The Estefans”, con su marido Emilio, su hija Emily y su sobrina Lili Estefan, presentadora de Univisión.

El accidente en el que casi pierde la vida Gloria Estefan

Sin embargo, en quien primero pensó Gloria Estefan fue en su hijo Nayib, que entonces tenía 9 años. Ella no podía moverse y sentía un dolor tan grande que sabía que se había roto la espalda. Escuchaba a su marido llamar a los gritos al niño, pero nadie lo encontraba en ningún rincón del micro.

Gloria Stefan casi pierde la vida en un accidente de tránsito en 1990. Foto: Instagram @gloriaestefan

“Sentía el sabor de la electricidad en la boca, que es mi manera de explicar que el dolor era insoportable. Pero rezaba y le pedía a Dios para que mi hijo estuviera bien. No me importaba si yo estaba paralítica, pero necesitaba que él estuviera bien”, recordó la cantante en el programa de Facebook Watch.

Finalmente encontraron a Nayib Estefan, que tenía la clavícula rota. Pero quien se llevó la peor parte fue Gloria Estefan: cuando se confirmó el diagnóstico de que se había roto la espalda, quien entonces era su esposo se desmayó. Les dijeron que ella no podría volver a caminar ni tener más hijos, pero ninguna de esas dos tristes noticias se cumplió, afortunadamente.

Por qué se salvó Gloria María Milagrosa

Gloria María Milagrosa Fajardo García, que es muy católica y usa el apellido de su marido Emilio Estefan, fue operada inmediatamente. Le insertaron dos varillas de titanio y estuvo internada durante dos semanas. La familia pudo regresar luego a Miami, pero la artista no podía levantarse, bañarse ni caminar.

Gloria Estefan junto a su marido, Emilio Estefan. Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER

La teoría de la cantante es que las oraciones de sus fans le salvaron la vida. “Visualizaba las oraciones entrando en mi cuerpo y mi columna vertebral, e imaginaba los nervios reconectándose. Literalmente, estaba absorbiendo esa energía que sentía y me mantenía a flote”, recordó la ganadora de tres Premios Grammy y cinco Grammy Latinos.

Después de tres meses sin caminar, la rehabilitación dio sus frutos y la artista empezó a caminar. Emilio Estefan, con quien formó la banda Miami Sound Machine y con quien se casó en 1978, no se movió nunca de su lado y la acompañó en toda la recuperación.

A comienzos del año siguiente, la artista subió otra vez a un escenario, para cantar “Coming out of the Dark” durante la entrega de los American Music Awards. Después de conmover al público, agradeció a los fans que “le enviaron sus oraciones, apoyo y amor”.

Gloria Estefan volvió a hacer una gira, pero presentando un disco nuevo, “Into the Light” solo un año después del accidente. Desde entonces, además, lanzó otros doce discos de estudio y cuatro recopilaciones.

