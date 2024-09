El exmandatario estadounidense y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, afirmó este martes en un podcast con Lex Fridman que tiene un plan «muy exacto» para poner fin al conflicto ucraniano. Sin embargo, se negó a revelarlo.

«Tengo un plan muy exacto de cómo detener a Ucrania y a Rusia […] Pero no puedo darle ese plan, porque si se lo doy, no podré usarlo, sería muy infructuoso», afirmó el expresidente. Según agregó, para que resulte exitoso el plan debe ser una «sorpresa», de manera que no puede revelarlo por anticipado. Además, aseguró que sabe «exactamente» qué decirle al presidente ruso, Vladímir Putin, y reiteró que tiene «muy buenas relaciones» con él.

«Hay que acabar con [el conflicto en] Ucrania. Eso podría terminar en una tercera guerra mundial», sostuvo Trump y, como otras veces, afirmó que si él hubiese estado al frente de la Casa Blanca, el conflicto jamás habría empezado. En ese orden, dijo que hubiera sido mucho más fácil prevenir el conflicto que ponerle fin actualmente.

Trump ha prometido en varias ocasiones que, en caso de ganar los comicios de noviembre, conseguirá en 24 horas un acuerdo de paz en Ucrania, ya que tiene una buena relación con los líderes de ambos países. Ya en julio pasado, el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, sostuvo que Trump debería hacer público el plan con el que pretende poner fin rápidamente al conflicto con Rusia.

