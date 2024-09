Que no se puede dar pronóstico todavía; que no hay seriedad; que rostros que no son meteorólogos entregan pronósticos…hace ya un rato está desatada la guerra de los meteorólogos de matinales. Este miércoles Iván Torres dijo que vio en otros canales a personas que decían que podían caer gotitas para Fiestas Patrias y que no les creía.

Bueno, este jueves el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, mencionó que la noche anterior se quedaron con el meteorólogo Jaime Leyton, en un bar cerca de su casa, para determinar cómo estaría el tiempo entre el 16 y 18 de septiembre en el país.

Y fue así que llegó a “Mucho Gusto” con una servilleta, donde anotó las temperaturas máximas y mínimas.

Para el miércoles 18 de septiembre el clima estará estable en casi todo el país. “En Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, habrá nubosidad parcial con una máxima de 16 grados”.

“Ya, para el sur, en Concepción y Talcahuano, cielo despejado con una máxima de 17 grados”, anunció Sepúlveda.

Y para Pucón, Villarrica, precisó que los cielos estarán parciales, con una mínima de 2 grados y 16ºC de máxima”.

¿Y Santiago?

Bueno, Sepúlveda se la jugó y dio el pronóstico para la Región Metropolitana para los días 16, 17 y 18 de septiembre.

Santiago estará el lunes 16 con cielos parciales, con una mínima de 5 grados y máxima de 26 grados.

Ya para el martes, los termómetros caerán y se ubicarán entre los 6 grados como mínima y máxima de 21.

Y para el mismo 18 de septiembre, el valle también estará parcial, con temperaturas que oscilarán entre los 5º y 22 grados.

Por otro lado, Alejandro Sepúlveda afirmó que no se ven precipitaciones en la zona central, por lo menos, hasta el sábado 21 de septiembre.

