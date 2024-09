Un duro cruce de declaraciones sustuvieron esta jornada en la red social X el senador socialista Fidel Espinoza y el diputado del mismo partido Daniel Manouchehri, luego de que este último -quien preside la comisión investigadora de la Cámara por el caso Audio– señalara en una entrevista que, al aparecer como nombre recurrente en los chats del abogado Luis Hermosilla, “todos los caminos llevan” al exministro de Sebastián Piñera Andrés Chadwick.

Así lo afirmó el diputado socialista en el programa de entrevistas “Al pan pan con Mirna Schindler”, donde destacó que “pareciera que no solo es un chat (de Hermosilla) con el señor Chadwick, sino que es alguien que está en el corazón de las operaciones”.

Junto a un link a esta información, el senador Fidel Espinoza realizó un posteo en su cuenta de X donde increpa duramente a Manouchehri por sus palabras y lo llama a “ser serio” y dejar que “la justicia haga su trabajo”.

“Con Chadwick discrepo en todo, pero no seas aprovechador. Cuando presides una comisión investigadora debes ser serio. Deja que la justicia haga su trabajo. Guardaste silencio con tus amigos del Frente Amplio en el caso Convenios. Oportunista”, indica la publicación de Espinoza.

“Amenazas a jueces con acusaciones. Pero tus amigos no se tocan”, agrega el senador socialista.

Daniel Manouchehri no tardó en replicar, tildando a Espinoza de “matón” y de “defender” a Andrés Chadwick.

“No nos intimidas, matón. Tu defensa a Chadwick y a la red de corrupción de Hermosilla es una vergüenza para el socialismo”, parte señalando el diputado en la misma red social. “No es raro que te elogien tus amigos de la ultraderecha, como Moreira (Penta-Guerra-Hermosilla) y el ejército de bots”, agrega.

Manouchehri termina afirmando tajante: “Tengo cosas más importantes que entrar en polémicas contigo”.

Tras esto, el diputado socialista volvió a arremeter y acusó de “mentiroso” al senador Espinoza, por acusarlo de “guardar silencio” en el caso Convenios.

“Por lo demás, tú y tus patrañas. Es mentira que ‘guardamos silencio’ en el caso fundaciones, y es falso que son mis amigos. Ni los conozco, mentiroso. No solo lo condenamos, incluso presentamos el proyecto “fundaciones transparentes”, destacó.

Test de drogas y cuentas corrientes

Pero el intercambio de posteos no quedó ahí. Horas más tarde, el senador Fidel Espinoza le indicó a Manoucherhi que “a mi no me maltratas” y lo emplazó a que ambos se realicen un test de drogas “ante todo Chile”.

“A mi no me maltratas. Te invito a que me digas el día y la hora, para que públicamente me cites a la clínica que quieras y nos hagamos ante todo Chile un test de drogas. A ver si después de eso podrás seguir hablando de delitos, drogas y todo lo demás”, publicó Espinoza.

La réplica fue inmediata: Manouchehri publicó el resultado negativo de un test de drogas que se realizó producto del reglamento interno de la Cámara -fechado el 14 de agosto pasado- y, a renglón seguido, instó a Fidel Espinoza a “abrir” sus cuentas corrientes, tras lo cual volvió a tratar de matón al senador socialista.