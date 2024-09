Este es un resumen de las declaraciones de Ricardo Gareca, tyras la goleada sufrida por Chile ante Bolivia:

«Fue un partido difícil. Argentina estuvo bien. Los pudimos controlar por momentos, aunque la más clara del primer tiempo la tuvimos nosotros. Argentina está bien en todo y hasta tiene esa dosis de suerte».

«Hay que levantarse. Las Eliminatorias son así. Es complicado y es una historia que conozco, porque me ha tocado vivir dos procesos muy difíciles y complicados, pero cada partido es una historia diferente»

«No tengo ninguna duda de que el equipo va a responder nte Bolivia. Los jugadores tienen todos los argumentos para levantarse».

“Nos costó encontrar. Creo que nos acomodamos después de los 30. No fue un buen partido nuestro. De cara a lo que viene, tenemos que mejorar. Partido difícil. Creo que Argentina estuvo bien, aunque lo pudimos controlar. La más clara del primer tiempo la tuvimos nosotros. También tuvieron esa dosis de suerte. Pudimos haber concretado ese cabezazo que pegó en el palo, pero no se dio. Nos complicó ese gol en el inicio del segundo tiempo. No se discute el triunfo de ellos”

“Necesitamos reencontrarnos con el gol. Lo vamos a encontrar en la paciencia, en la tranquilidad. El gol es una búsqueda constante, no se encuentra por casualidad. En eso vamos a tener que ir acentuándonos. En los primeros tres partidos hizo ocho goles. A partir de la Copa América nos costó. Generamos dos ocasiones de gol. Son partidos en los que les generas dos o tres y no pudimos concretarlas. Lo más importante, para mí, además de reconocer que no tuvimos un buen partido, es tratar de mentalizarnos para el partido con Bolivia”

