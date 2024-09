Culminó la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas Conmebol y la Selección Colombia rescató un empate 1-1 frente a Perú en el estadio Nacional de Lima, el cual contó con un buen aforo de público ‘Inca’.

Desde 1981 Colombia no sale perdedor del estadio Nacional de Lima (ni del Monumental, donde también ha tenido que jugar). Esta vez no mostró lo mejor de su juego, aunque la entrada de James Rodríguez, Yaser Asprilla y Jhon Durán le hizo recuperar algo de memoria.

La gran preocupación de la Selección era saber si todo lo bueno que había mostrado 54 días atrás, cuando aún se jugaba la Copa América, o hace 290 días, cuando ganó de visitante en Paraguay, se iba a poder repetir con un plantel, en su mayoría, recién llegado de vacaciones, algunos con pretemporada fresca y otros apenas conociendo a sus nuevos compañeros de club, como James Rodríguez, que se quedó en el banco.

La respuesta fue un equipo que no tuvo chispa en el primer tiempo, al que el ensayo del técnico Néstor Lorenzo de poner como titular a Luis Sinisterra y mandar al centro a Jhon Arias no le funcionó. Y además, tuvo algunas debilidades que Perú supo aprovechar, como la marca por la banda izquierda, donde, si no fuera por la cara y el número 17, pocos creerían que era el mismo Johan Mojica de la Copa América. Por esa zona fueron las dos llegadas más peligrosas de Perú, incluyendo un gol de Gianluca Lapadula que no subió al marcador por un fuera de juego del anotador. Colombia, poco y nada, más allá de un cabezazo de Jéfferson Lerma arrancando el partido.

Lorenzo apeló a la vieja guardia para el segundo tiempo y mandó a la cancha a James y a Yerry Mina en lugar de Sinisterra y Cuesta. Y ya, por lo menos, el equipo jugaba un poco más en campo rival, aunque sin crear mucho peligro.

El gol de Perú llegó cuando Colombia mejor jugaba

En eso estaba el encuentro cuando Perú anotó el tanto de la ventaja, cuando Alexander Callens recibió en el área chica un envío de Álex Valera, que encontró muchísimo espacio y muchísima libertad. Colombia marcó terriblemente mal en esa jugada de balón parado. Mina vio pasar al anotador y no reaccionó.

Con el gol en contra, Lorenzo le metió frescura al ataque con los dos jovencitos, Jhon Durán y Yaser Asprilla, en lugar de Córdoba y Arias, y con ellos, más el empuje de James y el golpe en el amor propio que significó el 1-0, el equipo se fue encima en busca del empate.

El premio a esa intención de los últimos minutos llegó a los 83, cuando James cobró un tiro de esquina, Durán llegó a cabecear en el primer palo y Luis Díaz atropelló en el segundo para anotar su tercer tanto en la eliminatoria y para convertirse en el máximo anotador del equipo en el premundial.

Con este resultado, Colombia se manmtiene en el tercer lugar de las Clasificatorias con 13 puntos en tanto que Perú con sus 3 unidades sigue último, aunque por 14 minutos – el lapso que hubo entre el gol de Callens y el empate de Diaz- le había dejado ese lugar tan indeseable a Chile

/José Pablo Verdugo