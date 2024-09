Luego que el fin de semana se dieran a conocer conversaciones vía WhatsApp entre entre la exvocera y ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, y el abogado Luis Hermosilla, en las que el jurista solicitaba favores a la jueza, ayer el máximo tribunal resolvió suspender a la ministra de su cargo y en el Congreso diputados del oficialismo impulsarán una acusación constitucional en su contra.

Las nuevas aristas del caso Audio y los efectos que podría tener en las elecciones municipales de octubre se analizaron en una nueva edición del podcast Política para Adultos de El Líbero.

Varela: “La academia judicial se izquierdizó”

Para el abogado y exministro de Educación, Gerardo Varela, la gravedad de los chats conocidos entre Hermosilla y ministros de la Corte no tiene que ver tanto con la solicitud de lobby en su favor, sino que “tiene que ver más bien con el desarrollo de la función“.

En esta línea, Varela tomó distancia de la idea de reformar la designación de los ministros de la Corte Suprema para que sean por elección popular. “Hay que mantener el profesionalismo de los tribunales superiores de justicia”, dijo, agregando que “nunca va a haber un modelo perfecto”.

El abogado sostuvo, sin embargo, que “a lo que hay que meterle un poco de mano es a la Academia Judicial. La Academia Judicial se izquierdizó mucho, los jueces de garantía son muy de izquierda. Eso no es representativo de la sociedad chilena. Chile no está tan a la izquierda como los jueces de garantía”.

Pepe Auth: “Que lance la primera piedra el juez que no ha llamado a alguien para su promoción”

Para el analista político y ex diputado Pepe Auth, la crisis producida por el caso Audio podría seguir escalando en el Poder Judicial. “Esto abre una caja de pandora. Los chilenos somos muy hipócritas, porque que lance la primera piedra el juez que no ha llamado a alguien para su promoción. Esto se va a extender como una mancha de aceite”, afirmó el ex PPD.

Auth además señaló que el lobby para ascender de parte de los jueces “es de ocurrencia frecuente. Los demás o no han sido tan torpes o la casualidad no los ha involucrado. Ahora hay muchos que están borrando whatsapps”.

Con todo, el analista coincidió con Varela en que es un error la idea de que los jueces sean elegidos por votación popular. “Soy absolutamente contrario a la idea de elegirlos popularmente. Toda persona que llega a un cargo quiere seguir en él. Y para seguir en él, tiene que gustarles a sus electores. Eso significa que los jueces en lugar de administrar justicia y de aplicar la ley, piensen en ‘cómo les gusto a mis electores, cómo satisfago la inquietud de los electores’. No me imagino a jueces abstrayéndose de la presión popular a la hora de efectuar un fallo”.

Gerardo Varela: “El problema es el vacío en la tercera sala (de la Corte Suprema)”

Varela planteó además otro problema que podría surgir para la Corte Suprema en el caso de que prosperen las acusaciones constitucionales contra los ministros cuestionados, que además de Vivanco incluyen a Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz. “El problema es el vacío en la tercera sala. Sergio Muñoz (acusado de haber entregado información privilegiada a su hija en proyectos inmobiliarios) es muy influyente en la tercera sala. Ángela Vivanco está en la tercera sala. Jean Pierre Matus (otro supremo involucrado en chats con Hermosilla) integra mucho en la tercera sala”, sostuvo.

“Entonces te quedas sin tercera sala, que es la que ve todos los temas medioambientales, todos los temas constitucionales, todos los temas de libre competencia. La tercera sala es la que despachó el fallo de las Isapres. Toda sala es importante, pero esta lo es particularmente para el mundo del crecimiento económico, los negocios que estamos viendo, es la sala más incidente”, añadió el exministro.

Auth: “Nadie atraviesa la vereda cuando se descubre que hay alguien corrupto, salvo que el candidato sea el corrupto”

A los panelistas también se les consultó sobre el efecto que podría tener el caso Audio en las próximas elecciones municipales y regionales de octubre. En las últimas semanas algunos cálculos en el oficialismo han apuntado a que se debe sacar provecho del caso y sacar al pizarrón a la oposición.

Tanto Varela como Auth, sin embargo, explicaron que es difícil que el caso logre mover la aguja en unos comicios que se vaticinan complejos para el oficialismo.

“Nadie atraviesa la vereda cuando se descubre que hay alguien corrupto, salvo que el candidato sea el corrupto. Aunque fuese el candidato, el efecto también es muy dudoso”, aseguró Auth.

Para el analista esta es una elección donde incluso “la dimensión plebiscito al gobierno está muy poco presente. Probablemente estará muchísimo más presente en la segunda vuelta del 24 de noviembre cuando se enfrenten en casi todas las regiones un candidato de gobierno y un candidato de oposición para elegir gobernadores”.

Auth afirmó, incluso, que está realizando un estudio sobre los candidatos y la campaña en las distintas comunas y donde se ha observado que “nadie pone la marca de su partido, son contados los que ponen a Bachelet o Matthei. Todos ponen el foco en seguridad o en las listas de espera”.

En la misma línea, Varela enfatizó que en este tipo de elecciones “influye mucho la coyuntura, es como los ofertones de Navidad. Yo creo que todavía esta es una elección que es la menos política de todas las elecciones, porque es muy vecinal, sobre todo la de alcaldes”.

