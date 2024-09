El gobierno de Javier Milei impulsa una serie de privatizaciones. Una de ellas, la de Aerolíneas Argentinas. Desde el país trasandino, la prensa ya especula con los posible compradores. Y entre los nombres surge el de Latam Airlines, ligada a la familia Cueto, Delta y Qatar Airways.

Fue el medio La Nación, de ese país, el que publicó que Latam formaría parte de un listado de interesados para adquirir la firma. El presidente de la compañía, Fabían Lombardi, de hecho, indicó que existirían distintas empresas internacionales evaluando el negocio.

«Proyectamos una privatización en base a lo que sucedió en el pasado. Hoy la industria evolucionó muchísimo. Quienes se interesan en Aerolíneas Argentinas son grupos de la aeronavegación comercial», sostuvo, según el medio citado.

Asimismo, explicó que «hay compañías internacionales que están interesadas en la compañía y eso me consta a mí porque me llamaron y me lo dijeron, están interesados en saber cómo sigue la privatización».

Lombardi aseveró además que «la posición del gobierno es clarísima. No entró en la Ley Bases. Pero Aerolíneas tiene que reducir sus costos. Tenemos que trabajar para tener una compañía ordenada para quien quiera venir a comprarla».

Según La Nación, el presidente de la firma «mantiene conversaciones frecuentes con grupos aerocomerciales del Cono Sur». En esas conversaciones, aseguró que unos «cuatro grupos habrían preguntado por la continuidad del proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas».

Así, en el listado se encontrarían Latam Airlines, la colombiana Avianca, el empresario Germán Efromovich y una compañía local. Dice que la brasileña Azul Líneas Aéreas podría sumarse a la lista.

El Mercurio consultó a Latam, pero la firma no entregó comentarios. Según el medio, cercanos a la línea aérea dicen que no hay interés.

Desregulación del transporte aéreo

El gobierno trasandino busca desregular y modernizar el transporte aéreo. Su pretensión es permitir a las aerolíneas extranjeras realizar vuelos en su mercado doméstico, sin enfrentar restricciones. Con ello, la apertura de los cielos argentinos permitiría el ingreso de compañías foráneas para competir en las operaciones de cabotaje. Estos servicios se encontraban reservados para empresas constituidas en Argentina.

Sin embargo, el 10 de julio el gobierno argentino publicó el decreto 599/2024, que permite reglamentar el acceso a los mercados aerocomerciales y habilitar el ingreso de nuevos operadores, entre otras medidas.

