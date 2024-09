Previo a las Fiestas Patrias, el Campeonato Primera sigue su curso y se jugará la 24ª jornada de la máxima categoría, aunque con la ausencia de dos duelos: Everton vs. Unión La Calera y El Clásico, entre Colo Colo y Universidad Católica.

El fútbol arrancará este sábado 14 de septiembre, cuando Ñublense reciba a Cobresal en Chillán. Luego será el turno de O’Higgins contra Coquimbo Unido y la jornada sabatina culminará con el choque entre Audax Italiano y Cobreloa.

En tanto, el domingo 15 de septiembre arrancará la acción al mediodía cuando Deportes Copiapó enfrente en el norte a Unión Española. Luego será el turno entre Deportes Iquique y Huachipato, mientras que el fútbol dominical de Primera llegará a su fin cuando Universidad de Chile juegue ante Palestino.

Revisa a continuación los horarios y dónde puedes ver los seis duelos programados de la 24ª fecha del Campeonato Primera.

Sábado 14 de septiembre

– Ñublense vs. Cobresal, 14:30 horas: TNT Sports Premium y TNT Sports en MAX.

– O’Higgins vs. Coquimbo Unido, 17:10 horas: TNT Sports Premium y TNT Sports en MAX.

– Audax Italiano vs. Cobreloa, 19:40 horas: TNT Sports Premium y TNT Sports en MAX.

Domingo 15 de septiembre

– Deportes Copiapó vs. Unión Española, 12:00 horas: TNT Sports Premium y TNT Sports en MAX.

– Deportes Iquique vs. Huachipato, 14:40 horas: TNT Sports Premium y TNT Sports en MAX.

– Universidad de Chile vs. Palestino, 17:10 horas: TNT Sports Premium y TNT Sports en MAX.

