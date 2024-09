El silencio de Andrés Chadwick: ¿favorable o perjudicial para Chile Vamos?

Todo apunta a que Chadwick, que no está en calidad de imputado en la causa, sea interrogado por Fiscalía. Entre sus cercanos señalan que no tiene en agenda dar entrevistas, que no volverá a la política activa y tampoco está en sus planes romper con Luis Hermosilla.