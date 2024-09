La Comisión Encargada de Fijar Remuneraciones de las máximas autoridades del país, presidida por el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín, resolvió que el Presidente de la República será quien perciba la remuneración más alta entre las autoridades gubernamentales a partir de marzo de 2026.

La instancia -encabezada por Larraín- también está integrada por Patricia Arriagada Villouta, ex subcontralora (Vicepresidenta), Enrique Marshall Rivera, exconsejero del Banco Central, Diego Paulsen Kehr, ex presidente de la Cámara de Diputados y Alejandro Weber Pérez, ex director nacional del Servicio Civil.

Con todo, el sueldo bruto del Jefe de Estado alcanzará los $10.269.076, monto que ajusta el salario presidencial a «la importancia de sus funciones y responsabilidades».

La resolución, publicada hoy en el Diario Oficial, también establece ajustes a la baja para quienes actualmente hoy superan esa cifra, como el director de Presupuestos, el director nacional del Servicio Civil y el vicepresidente de Corfo, quienes verán reducidos sus ingresos.

«El Presidente de la República es el Jefe de Estado, pues representa a la Nación tanto a nivel nacional como internacional, es Jefe de Gobierno por cuanto le corresponde dirigir la Administración Pública y establecer las política públicas. Así también es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y tiene la principal responsabilidad política, por lo que debe tener la mayor remuneración», dice la instancia.

Desde la comisión destacaron que uno de los grades desafíos fue «eliminar las distorsiones que existen en el actual sistema, donde, por ejemplo, un subsecretario gana del orden de 10% más que un ministro, y en que muchos funcionarios y asesores de gobierno ganan más que el Presidente de la República».

En cuanto a otros cargos, la Comisión determinó que los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia recibirán una remuneración mensual bruta de $8.451.330, mientras que el resto de los ministros percibirán $7.642.942.

Los presidentes y vicepresidentes del Senado y la Cámara de Diputados tendrán sueldos equivalentes a los de los ministros mencionados, con una dieta de $8.451.330. Por su parte, los senadores y diputados, sin funciones de presidencia, recibirán $7.642.942.

Estas modificaciones representan una reducción del 4,5% en el gasto total destinado a remuneraciones de altos funcionarios del sector público.

Historia de la comisión

La Comisión, creada en 2020 mediante una reforma constitucional, tiene como objetivo fijar las remuneraciones de las principales autoridades, incluyendo al Presidente, ministros, senadores, diputados y otros funcionarios de confianza del Gobierno.

Durante su trabajo, la instancia celebró 50 sesiones y realizó 14 entrevistas a expertos nacionales e internacionales. El sistema definido por la Ley 21.603 establecerá las remuneraciones cada cuatro años, garantizando su ajuste con al menos 18 meses de anticipación al término de un periodo presidencial.

«Nos propusimos, y tal como lo establece nuestro mandato, que las remuneraciones garanticen una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo y la independencia para el cumplimiento de sus funciones», concluye la resolución.

