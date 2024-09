Cada vez falta menos para que se realicen las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y los candidatos Kamala Harris y Donald Trump son los aspirantes a la Casa Blanca. A pesar de que en un comienzo el empresario tenía una amplia mayoría, la salida de Joe Biden de la carrera presidencial dejó el camino despejado para la política demócrata.

Recientemente, el Papa Francisco fue consultado por su preferencia en estos comicios, donde señaló que en realidad ambos incurren en graves faltas para la iglesia, refiriéndose tanto al aborto como la expulsión de los migrantes del país, las banderas de lucha de los candidatos.

Por un lado, Harris ha hecho del aborto su bandera de lucha, meintras que Trump promete una verdadera guerra contra los migrantes irregulares. “Expulsar a los inmigrantes es maldad, y echar del seno de la madre a un niño es un asesinato. De esto hay que hablar claro y sin peros”, el pontífice.

No le convence ninguno

El trasandino agregó: “¿quién es el menor de los dos males?”. “Ambos están contra la vida, el que expulsa a los migrantes y el que mata a los niños”, señaló el Papa.

“¿Quién es el menor de dos males? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé”, comentó Francisco. Además, el obispo de Roma comentó: “Yo no soy estadounidense y no voy a votar, pero entre esa señora o ese señor, que cada uno lo haga según su conciencia”.

“Aunque sean palabras que no gustan, es un asesinato”, sostuvo. “No te gustará esto, pero es un asesinato y no es que la Iglesia esté cerrada. Es que la Iglesia no permite el aborto porque es un asesinato y eso lo tenemos claro”, señaló.

Finalmente, el Papa Francisco cerró comentando que “hay una corriente de migrantes que llegan de América central y son tratados como esclavos y se aprovechan de ellos”.

