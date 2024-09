El subsecretario del Interior Manuel Monsalve, se refirió la mañana de este martes a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Inicialmente, el 7 de mayo Yáñez sería acusado por el Ministerio Público por el delito de omisión en apremios ilegítimos durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de Carabineros, en el contexto del estallido social de 2019.

Sin embargo, tras el ataque a los tres carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, durante la madrugada del 27 de abril en Cañete, la audiencia quedó agendada para el próximo 1 de octubre a las 9.00.

En diálogo con Radio Cooperativa, Monsalve reforzó que el criterio del gobierno es que la máxima autoridad de la policía uniformada debe dejar el cargo previo a su formalización.

“El criterio del gobierno es muy claro, ha sido muy nítido desde el principio en esta materia. El gobierno considera que si eventualmente una persona que cumple funciones importantes en el gobierno o en una institución del Estado es formalizado tiene que dejar el cargo”, expresó.

El subsecretario del Interior fue inquirido sobre la fecha en que Yáñez debería entregar la dirección de la institución, dado que solo restan 14 días para que enfrente al Ministerio Público.

“Si es que se mantiene la fecha de formalización, el criterio del gobierno es muy claro y eso no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con el proceso judicial, no tiene que ver con la presunción de inocencia, tiene que ver con la necesidad de que las instituciones del Estado funcionen para los fines que están establecidos”, respondió.

Y luego insistió: “El gobierno no considera conveniente en ninguna condición, en ninguna institución, bajo ninguna persona, que una persona que cumple funciones importantes sea formalizado en el cumplimiento de esas funciones”.

Con todo, la autoridad de gobierno destacó que si el Presidente Gabriel Boric no ha pedido el cargo al general director antes, “es porque el trabajo con Carabineros es un buen trabajo y tenemos buenos niveles de coordinación”.

Por lo tanto, esto no tiene que ver con el trabajo con Carabineros, tiene que ver con un principio. El presidente ha fijado para todas las instituciones del Estado.

