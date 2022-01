Es hora de refundar el Estado y reinstitucionalizar a Venezuela, dice el ex comandante de la Armada venezolana, Vicealmirante y doctor en Administración Jesús Enrique Briceño García, al considerar que el Estado “se está desmembrando bajo presiones geopolíticas indecibles, con control territorial en manos de integrantes del comunismo internacional, con apoyo de una parte de la Fuerza Armada y de muchas organizaciones delictivas nacionales e internacionales”.

Clama porque “unamos mucha gente para alentar a las Fuerzas Armadas institucionales que es mayoría, para que, en el marco constitucional, cumpla su papel de garantes de la soberanía y que no permita que se siga perdiendo territorio. Unamos a nuestros amigos y relacionados con la única palabra que indica el verdadero sentido del esfuerzo que debemos hacer todos los venezolanos para salir de este vil ataque comunista con una guerra de cuarta generación muy compleja. Unamos al pueblo por la libertad”.

Destaca el alto oficial en condición de retiro que “las tensiones geopolíticas se suceden cuando un país, posee un interés en el exterior que le conviene económica, social, política o desde el punto de vista de su seguridad y ejerce presiones en el área que considera es su interés, convirtiendo esas acciones en perturbaciones. En lugar de esa presión, si no lo logra, esa área se convierte en zona de anexión, convirtiendo las perturbaciones en amenazas que van escalando hasta llegar al conflicto y el país afectado puede hasta llegar a pérdidas territoriales, si no logra equilibrar la balanza del poder”.

Recalca, “venimos enseñando institucionalidad, porque en esta era de tergiversaciones y traidores a la patria, dirigiendo organizaciones, las tensiones geopolíticas son parte del ajedrez internacional con el que desmiembran y redimensionan países enteros”.

Insta a la oposición democrática a unirse “con ese pueblo sufrido por la devastación económica, social y de inseguridad que arrasa voluntades y que obligaron a 7 millones de connacionales a huir al exterior. Unámonos para rescatar una economía que ha caído en su PIB el 80% y su hiperinflación ha destruido empresas en un 78% y cuyo resultado para el ingreso de cualquier trabajador, es que reciben solo 7$ de ingreso mensual, cuando el bolívar le han quitado 14 ceros desde hace 13 años”.

Briceño García, quien ocupó dirigió al componente Armada y tiene varios títulos en posgrados y Maestría en Estado Mayor de la Escuela de Guerra Naval del Perú y Doctorado en Administración “Summa Cum Laude” de la Universidad Santa María de Caracas, propone “unirnos bajo la dirigencia política seleccionada en las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por la mayoría de los venezolanos y actuar para detener la pérdida de nuestra Venezuela”.

Estaba planificado

Asegura el vicealmirante que “esos alacranes que hemos tenido, no fue que saltaron la talanquera, no, ellos formaban parte de la penetración estratégica comunista, unos aliados socialdemócratas y socialcristianos, que vieron la oportunidad de penetrar en los intersticios del Estado, otros militares que soliviantaron nuestras FFAA y en general el Estado mismo. El problema no era solo que estaban enseñando en las Universidades, fue en todo el espectro de la nación”.

“Esa guerra de 4ta generación, guerra proxy y guerra híbrida, demostraron que nuestras democracias fueron incapaces de contenerlas a pesar de las medidas de alistamiento que demostrábamos en las FFAA. Este tipo de amenaza se combaten de otra forma que debemos diseñar para ser implacables en los procesos de selección, en la profundización de valores, en la justa aplicación de la ley y el orden ciudadano”.

“Esta falla de nuestras democracias nos está costando pérdidas de vidas, pérdidas de sustentación económica y pérdidas territoriales. Entidades completas y a diario pierden control de más territorio, en Apure, en Bolívar y hasta en ciertos sectores dentro de la misma capital, donde huyen despavoridos nuestros habitantes por el control ciudadano que ejerce la delincuencia común”.

Asegura que la solución, está entre muchos factores, en alentar a la Fuerza Armada para que cumplan su rol. “No seguir contribuyendo a destruir instituciones con la división de nuestra sociedad y la crítica generalizada. Esta en unir esfuerzos de la oposición democrática, bajo la única figura Constitucional que nos permite ir a una consulta popular, sin uso del CNE. Consultando al poder originario, buscando apoyo de países amigos y la supervisión en seguridad de nuestra FAN, con el proceso de refundar el estado y reinstitucionalizar”, dice Briceño García.

El Medio Oriente

Califica de patético el caso de las tensiones en Medio Oriente, de las que dice que “se deben principalmente a la presión de ideologías extremistas que justifican ataques a poblaciones civiles sin ninguna contemplación, tal y como se sucede en la larga guerra de guerrillas de nuestro país hermano Colombia, contra esas dislocadas guerrillas del castro comunismo por el poder político”.

“En Siria e Irak, los extremistas del poder añaden a sus ya obcecadas razones religiosas, el uso de la geopolítica del petróleo, aun de álgida necesidad para el mundo en desarrollo y las grandes potencias”.

Explica el almirante Briceño que las altas tensiones geopolíticas que se vienen sucediendo en dos áreas de máximo interés para las grandes potencias son ejemplos de presiones geopolíticas: “1. En el mar Negro y con presión rusa, que se extiende desde Crimea, hasta el Medio Oriente, resaltan las dos recientes causas de movilización militar; la actitud de Rusia ante Ucrania por su interés de mantener el flujo del oleoducto Nord Stream II de Alemania, que suple Sebastopol, en Crimea que es área anexada desde 2014, de interés vital”.

Así mismo “la pérdida de influencia política en Ucrania al constatar que sus nexos con Europa y aligerar el ingreso como miembro de la OTAN y el caso del apoyo con despliegue de tropas a lo interno de Kazajistán, cuyo presidente aliado de Rusia, ordenó matar manifestantes sin resquemor de incurrir en violación derechos humanos, habida cuenta que DDHH de la ONU está controlada por mayoría de países comunistas”.

“2. En el Mar de China que se extiende desde Taiwán (unos la consideran provincia separatista de China) hasta Japón, China tiene en su constitución, que Taiwán es parte del territorio Nacional y lo logrará, ya que es un interés nacional y forma parte de la zona de anexión geopolítica. Las presiones a diario se incrementan, igual como sucedió con Hong Kong”.

Considera que Estados Unidos “intenta contener esas presiones, a pesar de una opinión pública adversa y que la política de los demócratas se solaza con los intereses de la internacional socialista. Su posición es bastante débil y compleja por las relaciones de poder disminuida en diferentes frentes europeos, específicamente de miembros de la OTAN y países del hemisferio americano que ya son satélites del espectro comunista”.

“Vendrán roces, que incrementarán la escalada del conflicto regular, pero que a la vez muchos pobladores desapercibidos, siguen siendo permisivos con el conflicto, aún más grave, el de cuarta generación, que no es percibido por muchos países y que son parte de esa semilla destructiva del silente comunismo, aberrante y que se confunde con principios sociales y religiosos, que la sociedad no es capaz de discriminar al ser compasivos con decenas de movimientos sociales que exigen, sin quererlo, cambios de nuestras sociedades democráticas, a pesar de las consecuencias en nuestras economías, valores de la sociedad y desempeño profesional del ciudadano común, que ha devastado sociedades como la nuestra, en Venezuela”.

“El resumen de varias revistas especializadas es que Rusia a pesar de ser una economía que se compara con la de España y de algunos Estados de USA, aumenta su poder Naval, con buques más pequeños, pero con alta capacidad destructiva, que pueden hundir buques de mayor porte, como la base del poder Naval de los EEUU, los Portaviones. Ya están usando misiles supersónicos de 1500 kilómetros de alcance”.

Venezuela objetivo estratégico

“China, crece con su poder naval en forma progresiva y con pasos agigantados, su Armada tiene más de 350 barcos y tienen planes para construir 10 portaviones, y una fuerza misilística antibuque desplegada en sus costas y cinturón de islas artificiales que les brinda alcance de más de 2000 kilómetros”.

“A estos dos poderes de potencial destructivo mundial y usando desde hace décadas, un tipo de guerra subrepticia, a la que Occidente nunca se ha preparado y por el contrario, ha cedido a penetraciones estratégicas desde los años 60, Venezuela es más que un objetivo estratégico de los comunistas”.

A su juicio es así como Venezuela representa “la tierra prometida, por su posición estratégica, sus recursos que durante 23 años han esquilmado en beneficio del poder comunista en occidente y les sirve de asiento territorial para lanzar operaciones subversivas de todo tipo”.

“La única contención para este sueño delirante comunista fue siempre una FFAA institucionales, preparadas en los diferentes niveles de alistamiento operativo. Capacidades como FFAA regulares y capacidad en guerra de guerrillas que derrotó la invasión castro comunista entre 1962/72, no como en Vietnam intentaron los USA, cuyo desarraigo al territorio, no les permitió consolidar los logros estratégicos”.

“Fue una continua aplicación del poder militar, de la seguridad ciudadana, de los poderes políticos y económicos unidos, que permitieron contener la cuba que representaba los intereses rusos de la década. En 1972 con la pacificación comprendieron que debían cambiar de estrategia y así lo hicieron. Cambiaron con un tipo de guerra que aún muchos militares y políticos, ni la entienden ni les interesa comprender”.

Enfatiza que “es la misma guerra que están perdiendo los países democráticos, en una situación desconocida para la población, porque es el sabor amargo que deja, contemplar inermes como se infiltra lo soterrado de su dialéctica, sus mentiras en los jóvenes que los hace soñar con la igualdad, a pesar de no tener la madurez ni el desarrollo de carrera necesario para progresar. Constatar que en sus Universidades y en sus centros culturales, esa doctrina de la pobreza adquiere relevancia para el pueblo”.

“Son docentes que ahora abiertamente enseñan en el país paraíso de la libertad, como autodestruirse, tal y como lo hicieron dirigentes universitarios que hoy son ministros del proceso que ha destruido la economía del primer país con mayores reservas petroleras del mundo, debido a sus teorías económicas sociales retrógradas y carentes de peso científico, pero guiadas por una guerra de cuarta generación que si tiene claras sus metas. Los norteamericanos no saben de sedición, de burla de valores y principios éticos y saborearon en 2019 la quema de 11 ciudades por el “black live matters”, porque no conciben que sus propios nacionales, sean los aliados de su propia destrucción”.

