A más de un mes del asesinato de Tomás Bravo, la madre del menor, Estefanía Gutiérrez, realizó fuertes descargos en redes sociales debido a los pocos avances en la investigación y al hecho de que aún no le entregan el cuerpo de su hijo que permanece en el Servicio Médico Legal (SML).

Gutiérrez reveló en su cuenta de Instagram que por primera vez se dio el tiempo de revisar las entrevistas y la audiencia de control de detención del hasta ahora único imputado, su tío abuelo Jorge Escobar.

¿Qué dijo la mamá de Tomás Bravo?

“Me he dado cuenta todas las cosas que han hecho mal desde el día uno que se perdió mi bebé, en cuanto a la investigación como la gente que dio entrevistas”, comenzó diciendo Estefanía Gutiérrez.

“Cualquiera hablaba o se daba el derecho a opinar, gente que ni conoció a mi hijo. Muchos inventos que solo atrasaron todo esto ¿y a quién creen ustedes que perjudicó todo esto?, pues les cuento, a mi bebé y a mí, su madre”, continuó.

En esa línea, Estefanía Gutiérrez comentó que “el día que se perdió mi hijo no me dejaban buscarlo. Estaba muchas veces dopada y me arrepiento tanto, no veía tele, me quitaron mi celular por la investigación y por lo tanto no sabía qué pasaba afuera”.

“Siempre he pensado que hay más de alguien que me ha querido o me ha visto por tonta y no es así, como mamá de Tomasito no bajaré los brazos, mi hijo necesita justicia y si tengo que enfrentarme a quien sea por él lo haré”, añadió.

Y lanzó: “Cómo es posible que mi hijo lleve casi dos meses en el Servicio Médico Legal, que tengo que esperar antes de la quincena de abril, que no hay evidencias ni culpables, que querían cerrar el caso de mi hijo sin justificación”.

“Estamos hablando de una guagua de 3 añitos 7 meses, pero yo le prometí a mi hijo que iban a pagar desde los responsable de todo esto a los culpables, lo juro por él, incluso yo, su mamá, a quien apuntaban desde el primer día como sospechosa”, cerró.

