El precandidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, aseguró que si el Gobierno recurre al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10% de fondos de pensiones, se provocará un “malestar” en la ciudadanía.

En diálogo con Mesa Central, Desbordes apuntó que “estoy convencido que en julio del año pasado pudimos tener un ‘estallido social’ producto de la desesperación de la ciudadanía” en relación a la crisis económica.

Al ser consultado sobre si se podría registrar otro evento de similares características, Desbordes apuntó: “¿Podemos tener un ¿’Estallido’? no lo sé, no sé si son las mismas condiciones que junio del año pasado, pero es evidente que va a provocar malestar. Esto de amenazar con ‘Estallido’ puede ser un error también. Pero creo que sí provocaría malestar y, por supuesto, esta es la mejor de las trampas en términos electorales”.

“Estamos apoyando esto del 10% no porque seamos unos irresponsables que estamos pensando en nuestra elección. Es porque, de verdad, creemos que sobre la mesa no hay otra alternativa; y por eso hemos planeado mecanismos para que la gente reponga su plata, porque no queremos dañar las pensiones futuras”, agregó.

Por otra parte, el precandidato presidencial aseguró que “estamos viendo miles de reclamos de personas que postulaban al bono, necesitamos una ayuda más universal”.

“El Presidente está convencido de que las ayudas que se han entregado llegan a mucha gente de manera más contundente de lo que yo siento que están llegando”, agregó.

"Es necesario tener a la mano, junto con el paquete de ayuda estatal, algunas ayudas más universales, que lleguen a mucha más gente de la que está llegando la ayuda estatal", señala Mario Desbordes por el retiro del 10% EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/YFAKhcSPlU pic.twitter.com/NH6c6e9jyi — T13 (@T13) April 18, 2021

En esa línea, reafirmó que la idea de retirar parte de los fondos de pensiones es una situación extrema. “En este caso del 10%, nosotros le hemos dicho al Gobierno que esto no es un tema de principios, es un tema de emergencia. Esto es una necesidad que no logramos cubrir con otra cosa”, apuntó.

“Esto no es una competencia contra los paquetes de medidas del Gobierno (…) Esto es un complemento”, dijo Desbordes.

Sin embargo, también aprovechó de relativizar sobre algunos análisis de que esta confrontación entre integrantes de Chile Vamos y la posición del Gobierno ante este retiro, y apuntó que no le parece que “se transforme esto en la definición si hay o coalición, si hay o no lealtad al Gobierno”.

Por lo mismo, dijo que el apoyo de parte de la coalición a La Moneda ha estado.

/psg