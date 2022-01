Luego que el Presidente electo Gabriel Boric nombrara en su gabinete a figuras de la centroizquierda, menos de la DC, la antigua alianza que mantuvieron por décadas la falange y el PS pareciera que llegó a su fin.

Así al menos lo entiende el ex presidente de la colectividad, Ignacio Walker, quien en EmolTV sostuvo que “ese eje PS-DC ya no existe, es un hecho, es una cuestión que ya se venía insinuando”.

El hecho de quedar fuera del gabinete coincidió con el proceso interno del partido para cambiar de Mesa Directiva, la cual sigue en suspenso y se definirá en segunda vuelta.

Walker estuvo en la presidencia del partido por cinco años y sostuvo que la forma en que podrán salir de la crisis es “sin la responsabilidades del Gobierno, porque obviamente si la Democracia Cristiana hubiese entrado al Gobierno del Presidente Boric se hubiera postergado la necesaria reflexión de un proceso de renovación interna”.

“Nosotros tenemos que asumir que somos una minoría y lo que yo he dicho es que no hay que ser una minoría subordinada, tenemos que inclinar la balanza”, aseguró.

Rol de oposición

Sobre la posición de la DC ante el próximo Gobierno, Walker aclaró que harán “política desde la oposición que es lo que va a ser, porque así funciona la democracia, yo nunca he encontrado un partido en democracia que no esté ni en el Gobierno, ni en la oposición, eso no existe”.

Además, expresó que el partido tendría más libertades, porque existirá esta interdependencia de colaboración, en donde destaca que cuenta con cinco de los 16 gobernadores, parlamentarios, alcaldes y consejeros regionales.

“Va a ser una oposición constructiva, de colaboración, crítico también en lo que haya que ser, pero existe mejor ánimo entre los senadores y diputados de la Democracia Cristiana de apoyar aquellos proyectos de ley la reforma tributaria, la reforma previsional, el tema de la salud, tema de estrategia y desarrollo”, manifestó.

/psg