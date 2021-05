Los ovnis han pasado de teorías de la conspiración a un auténtico debate de seguridad nacional en los EE.UU., y tal vez en el mundo entero. Por si no estás informado, el año pasado, el Pentágono dio un paso sin precedentes al publicar oficialmente videos que mostraban encuentros de pilotos de la Marian de EE.UU. con ovnis. El debate sigue abierto sobre cuáles fueron los fenómenos, pero dejó claro que algo está pasando en nuestros cielos. Estados Unidos también confirmó la existencia del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), un equipo creado para investigar ovnis antes de ser disuelto en 2017. Sin embargo, fue reemplazado por el Grupo de Trabajo de la UAP en junio de 2020 después de una votación del Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU.

Desde entonces, los jefes de defensa han confirmado una serie de videos y fotos de ovnis filtrados que se enviaron al Grupo de Trabajo para su investigación. ¿Por qué esta repentina prisa por la transparencia? Nadie fuera de las altas esfera del gobierno de los Estados Unidos lo sabe con certeza. Pero a finales del año pasado, el ahora ex presidente Trump firmó un proyecto de ley de ayuda y financiamiento gubernamental de COVID-19 de 2.3 billones de dólares que incluía una cuenta atrás de 180 días para que el Pentágono y las agencias de espionaje divulgasen toda información sobre los ovnis. Y ​​ahora nos falta poco más de un mes para su publicación. El plazo de cinco meses finaliza en junio, y algunos consideran que podría ser el momento más importante de la historia de la humanidad. Pero mientras esperamos, continúan las filtraciones de imágenes sobre los ovnis del Pentágono.

Enjambre de 14 ovnis

El documentalista que filtró imágenes de ovnis persiguiendo a un buque de guerra frente a la costa de California en 2019 ha filtrado nuevas imágenes de radar el jueves que supuestamente muestran que el USS Omaha está siendo asediado por fenómenos aéreos no identificados. Jeremy Corbell afirma que el video fue grabado en el centro de información de combate del barco el 15 de julio de 2019. A principios de este mes reveló imágenes tomadas a bordo del USS Omaha que mostraban un misterioso objeto esférico que volaba sobre el barco antes de desaparecer en el océano.

“Estos son datos electroópticos corroborativos que demuestran una serie significativa de eventos ovni en un área de advertencia frente a San Diego”, tuiteó Corbell el jueves.

2019 US Navy warships were swarmed by UFOs; here’s the RADAR footage that shows that. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / this is corroborative electro-optic data demonstrating a significant UFO event series in a warning area off San Diego. pic.twitter.com/bZS5wbLuLl

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 27, 2021