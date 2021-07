Pese a que desde el Gobierno se comprometieron con la mesa de la Convención Constitucional a solucionar los problemas técnicos y sanitarios que derivaron en la suspensión de su primera sesión del pasado lunes, esta mañana en el Congreso de Santiago, la presidenta y vicepresidente de la instancia, Elisa Loncón y Jaime Bassa, aseguraron que aún no se inician los trabajos y perderán un día más de trabajo.

Ante los medios de comunicación, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, afirmó que “la constituyente debiera estar funcionando desde ayer y no están las condiciones”.

“La respuestas técnicas no son las satisfactorias porque estamos dando una muy mala señal para el país en relación a nuestro trabajo de escribir la Constitución. Hubo meses para instalar, hubo tiempo para probar los sistemas y eso no se hizo”, criticó.

Por su parte, el vicepresidente Jaime Bassa, tomó la palabra para informales a los constituyentes -no cuentan con un medio de comunicación formal entre ellos- que “no se han iniciado los trabajos comprometidos ayer” en el Congreso de Santiago.

“Hemos constatado con la presidenta que nuestras oficinas -presidenta, vicepresidente y secretario técnica- no están habilitadas, no tienen computadores, no tienen teléfono, no tienen impresora, sólo tienen luz y escritorio”, denunció Bassa.

Si bien la sesión fue suspendida, Bassa solicitó que los 155 convencionales acudan al Congreso de Santiago para realizar trámites como la “acreditación digital” de los constituyentes.

Por último, Bassa confirmó que la mesa de la Convención sostendrá reuniones con el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, quien ofreció las instalaciones de la casa de estudios para continuar con el trabajo de los convencionales.

También recibirán una visita del Colegio Médico (Colmed), quienes propondrán mejoras en los protocolos sanitarios de la instancia. Además, pasadas las 15.00 horas, la mesa de la Convención se volverá a reunir con miembros del Gobierno.

/psg