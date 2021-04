La selección chilena femenina sigue haciendo historia y ahora consiguió una heroica clasificación a los próximos Juegos Olímpicos tras superar a Camerún en el repechaje. Este hito se suma a la primera clasificación a un Mundial, lo que es el broche de oro para un largo proceso.

Una jugadora que ha sido fundamental para sostener este momento es Christiane Endler, quien se emocionó hasta las lágrimas por este hecho histórico. “Estamos contentas, felices de haber logrado esta clasificación. Estábamos seguras, ilusionadas en que lo íbamos a lograr. Fue un partido muy duro, las dejamos jugar mucho por momentos, pero se logró el objetivo. Jugamos inteligente. Emocionada, contenta, feliz… Todo”, expresó.

La ex arquera de Colo Colo siente que este hito puede incentivar a otras disciplinas para pelear por meterse en las grandes citas deportivas a pesar de la adversidad, especialmente, para las mujeres.

Estamos súper orgullosas de ser el primer equipo colectivo femenino que clasifica a los Juegos Olímpicos. Es un precedente para que otros deportes trabajen bien para llegar a una instancia máxima. Sabemos que seremos más mujeres que hombres en Tokio, estamos demostrando que la mujer chilena es fuerte, es capaz, es deportista y puede lograr todo lo que se proponga”.

“Tenemos que celebrar, me imagino que la Federación ya tiene planeado lo que se viene, tenemos tres meses para prepararnos, pero estoy segura que será la mejor preparación para representar bien a Chile”, concluyó Endler.

El balance de Karen Araya

La ex mediocampista de Colo Colo, Karen Araya, también festejó este logro y resaltó que “fue un proceso de muchos años, no me cabe en el corazón la alegría que siento. Estamos felices por lo que conseguimos, por todo lo hecho. Fue un partido difícil, nos costó un montón, pero estamos clasificadas a los Juegos Olímpicos”.

La selección chilena femenina sumó un nuevo hito / FOTO: Comunicaciones ANFP

Respecto al desarrollo del partido, señaló que “Camerún lo buscaría en todo momento, pero a veces no se juega sólo con el balón, hay que poner corazón y eso hizo este equipo, puso más garra que nunca, corrimos el doble o el triple que el partido anterior. El desgaste ya pasa a otro plano, ya ni me acuerdo cuánto corrí ni el desgaste que tengo en mis piernas. Estamos felices”.

Sentenció que espera que esto no sea un oasis dentro del fútbol femenino: “Es una responsabilidad grande, queremos que la selección chilena esté en todos los mundiales, todos los Juegos Olímpicos, que no se quede en esto, que siga su camino, que siga creciendo”.

/