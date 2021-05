Mientras Xbox lo fía todo, o casi, a la democratización del juego en ‘streming’ y a la multiplataforma, PlayStation no piensa abandonar la estrategia que la ha definido dentro de la industria durante más de dos décadas: el desarrollo de videojuegos exclusivos que no se puedan jugar en ningún sitio que no sea su consola. El director de PlayStation Studios y cofundador de la desarrolladora Guerrilla, Hermen Hulst, ha afirmado en declaraciones a ‘ Wired’ que, actualmente, los estudios propiedad de Sony están trabajando en el desarrollo más de 25 títulos que solo estarán disponibles en sistemas de la firma japonesa. Además, casi la mitad son nuevas IPs. Es decir, franquicias genuinas que darán sus primeros pasos en PlayStation 5.

«Hay una cantidad increíble de variedad», afirmó Hulst, que, además, destacó que entre los títulos que actualmente se están desarrollando hay exponentes pertenecientes a todo tipo de géneros. Entre los que ya están anunciados figuran ‘Horizon Zero Dawn: Forbidden West’, ‘God of War: Ragnarok’ o ‘Ratchet & Clank: Una dimensión aparte’. Este último es el que primero llegará a los estantes de las tiendas, en concreto, el próximo 11 de junio. Aunque, eso sí, como exclusivo de PS5, por lo que únicamente los usuarios de nueva generación tendrán ocasión de jugarlo. Es decir, 7,8 millones de jugadores, de acuerdo con las ventas registradas de PlayStation 5 hasta la fecha.

Estabilizar la oferta y la demanda

A pesar de que PS5 llegó al mercado hace ya seis meses, la escasez de semiconductores y los problemas en la producción, han provocado que la demanda de consolas sea enormemente superior a la oferta. A este respecto, Jim Ryan, director ejecutivo de PlayStation afirmó en declaraciones al mismo medio que, en estos momentos, la compañía está «trabajando tan duro como puede para mejorar esa situación». «Habrá un aumento de la producción durante el verano y, ciertamente, en la segunda mitad del año, y esperamos ver algún tipo de regreso a la normalidad en términos de equilibrio entre la oferta y la demanda durante ese período», completó el directivo.

Cabe recordar que, según información compartida por Sony, la empresa prevé comercializar a lo largo del presente año fiscal 14,8 millones de PlayStation 5. Lo que permitiría que, para marzo de 2022, la empresa ya haya conseguido vender cerca de 23 millones de unidades de su nueva consola.

