“Hoy miércoles, estamos informando en Chile la cifra de casos confirmados más alta registrada en nuestro país durante la pandemia. Se trata de 18.446 casos nuevos de covid-19. Una cifra alta, con una variante Ómicron que ha demostrado claramente ser la de mayor contagiosidad hasta el momento”.

Esas fueron las palabras del ministro de Salud, Enrique Paris, momentos después que hoy se reportara un nuevo peak de contagios. A esto, se suma una alta positividad en las últimas 24 horas, la que llegó al 17,80% a nivel nacional y un 15,9% para la Región Metropolitana.

“Esta situación actual, hasta ahora, no se ve reflejada en el sistema hospitalario, donde la ocupación total de camas UCI alcanza el 86% con todo tipo de enfermedades, con solo un 23% que corresponde a pacientes covid-19”, complementó el ministro.

“Si nos fijamos en el aumento de casos, podemos ver una disminución. Esto se puede observar debido a que el R efectivo ha caído en las últimas mediciones, lo que se puede revisar en el informe epidemiológico semanal”.

Pese a ello, Paris advirtió que “el R efectivo sigue estando sobre 1, lo que demuestra que el brote sigue en expansión; lo que ha disminuido es la velocidad de crecimiento”.

Por lo anterior, afirmó que “estamos ocupando de esto a través de un conjunto de acciones, donde siempre, una de las principales medidas son las sanitarias, de autocuidado; lavado de manos, mantener el distanciamiento físico, uso correcto de mascarilla, evitar aglomeraciones, preferir siempre las actividades al aire libre, más aún, en pleno verano”.

Paris advirtió que durante las actividades sociales las personas abandonan la mascarillas y comparten utensilios como vasos y platos, “y eso debemos evitarlos”. Asimismo, llamó a que quienes sean confirmados positivos, deben alertar a los contactos para que se tomen las medidas necesarias. “Yo creo que es una responsabilidad personal”, afirmó.

Con todo, llamó a que las personas que no han completado su proceso de vacunación, lo hagan a la brevedad. “Está demostrado hasta el cansancio que las personas que no se vacunan o que no han completado sus dosis de vacunación, son las que enferman gravemente, ingresan a UCI, fallecen en su gran mayoría”.

Durante enero y febrero, afirmó Paris, Chile recibirá más de 3,2 millones de vacunas contra el covid-19, para continuar con el plan de inoculación en el país.

/psg