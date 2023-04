Este es un resumen de lo que dijo Matías Dituro en el encuentro de capitanes en la previa del partido del domingo:

«Esta semana me he reincorporado a los entrenamientos. Lo estoy haciendo de la mejor manera posible. Estoy con una férula en el dedo que me permite poder entrenar, así que estamos yendo de menos a más y espero poder estar a disposición del cuerpo técnico para el fin de semana»

«Es una disposición de las autoridades que el partido se juegue de esta manera, hay que aceptarlo, sabemos la importancia que tiene el apoyo de nuestra gente, pero también sabemos que lo vamos a sentir de diferentes formas, cada uno en su casa estará alentando y apoyando al equipo, pendiente de lo que pase en el partido, seguro en redes sociales recibiremos el cariño correspondiente»

“Para mí también es una motivación jugar solo con público local. La rivalidad entre un equipo y otro tiene que verse reflejada dentro del campo de juego y nosotros poder transmitirla con esfuerzo y sacrificio, pero después del partido, todo lo que haya podido pasar tiene que terminar ahí. La rivalidad existe, pero termina dentro de la cancha”

“La gente tiene que alentar a su equipo hasta donde crea que puede ser favorable, pero sin violencia, hasta ahí nomás. Hay que seguir para adelante e intentar que todos juntos hagamos un fútbol chileno sin violencia”.

“En cuanto a resultados en los últimos partidos, la U quizás tenga un poco más de efectividad que nosotros, pero venimos trabajando de buena forma, sabemos que tenemos muchas cosas donde estamos intentando mejorar”.

“La U viene de una buena dinámica de resultados y eso influye anímicamente en el equipo rival, pero todos sabemos que en un clásico minuto a minuto se sienten emociones positivistas o negativas, según vaya transcurriendo el partido”

EMG