Por segundo día consecutivo, Paty Maldonado se lanzó con todo en contra de Paulina de Allende-Salazar. En la reciente edición de Las Indomables, la opinóloga y Cata Pulido se refirieron a la situación que atraviesa la periodista luego de ser despedida de Mega.

Hace un par de días la ex figura de Mucho Gusto asistió a un conversatorio con estudiantes de periodismo en la Universidad Diego Portales, donde habló sobre su desvinculación del canal privado tras llamar “paco” al difunto cabo Daniel Palma.

“Me sentí claramente que estaba sola, el medio en el que yo trabajaba no estaba dando la totalidad de la información y no había escuchado mi versión”, comentó en aquella oportunidad la periodista.

Respecto a estas declaraciones, Paty Maldonado comentó: “Lo tuyo no fue un error, o sea sí, fue un error, el problema es que ese no error no fue que saltara de tu boca, de una periodista del tamaño tuyo, es imposible, no lo comete”.

“Todo acto tiene su consecuencia en la vida”

A pesar de que luego de que Allende-Salazar fuera despedida, varios periodistas salieron a respaldarla asegurando que fue una medida desproporcionada, la opinóloga no la perdona. “Sóplame este ojo que te equivocaste. La dueña del espectáculo soy yo, cabra, yo hago los libretos”, agregó Maldonado.

“Hasta cuándo da jugo digo yo, hasta cuándo se victimiza, hasta cuándo tratan de ser víctimas. Esto es lo mismo como cuando le lanzas una piedra y le quebraste la nariz, le botaste los dientes a una persona y dice ‘chu… pero si estaba hue… no más’. Todo acto tiene su consecuencia en la vida”, concluyó la panelista de TV+.

