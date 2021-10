El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, anunció que decidió dar libertad de acción al momento de votar a los integrantes de la coalición.

La determinación surgió luego de que algunas figuras del conglomerado manifestaran sus intenciones de apoyar a José Antonio Kast en las elecciones presidenciales.

“Quiero pedirle a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer, que les declare la libertad de acción, que vuelvan donde querían estar y donde sólo estuvieron algunos sólo por convicciones, aquellos estuvieron acá cuando les convenía y que se dan vuelta hoy día simplemente porque no son capaces de cumplir su palabra”, indicó.

“También quiero pedirle a los partidos que se sientan en la libertad de acción de tomar la decisión que ellos quieran respecto a sus apoyos partidarios”, agregó.

En ese sentido, aclaró que: “Nosotros participamos en una primaria, y estamos orgullosos de haberla ganado, pero también creemos en la libertad que ellos puedan tener de volver a proyectos antiguos cuando nosotros queremos liderar un nuevo ciclo”.

“Lo que no vamos a aceptar es el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy: una persona de extrema de derecha, una persona que no es tolerante, una persona que no cree en la diversidad, una persona que no es independiente, una persona que no cree en las ideas de la libertad”, sentenció.

“El 18 de julio orgullosamente ganamos una primaria con una amplia mayoría (…)”, indicó Sichel al inicio de su declaración, recordando que dichas elecciones tenían “el compromiso de apoyar al ganador. Así funciona la democracia y así lo entendemos los demócratas. Siempre creí que un independiente podía ser parte de una coalición de partidos, pero pucha que a veces ha sido difícil”.

“Mientras algunos queremos ofrecer un proyecto de futuro desde la independencia con los partidos, nos hemos dado cuenta de que otros saliéndose del compromiso democrático que habían tomado quieren volver al pasado. Apoyar a una antigua derecha y hacer que el país retroceda en derechos que ya había ganado”, recalcó.

“Además de volver al pasado, no respetan los acuerdos de la primaria y no están dispuestos a respetar las reglas básicas de la democracia”, añadió.

