Muchas veces estamos acostumbrados a tener que recargar más de una vez al día nuestro dispositivo móvil. Sobre todo, cuando ya cuentan con algún que otro año desde que nos lo compramos. Por lo que, con el paso del tiempo hemos comprobado como el consumo de la batería de nuestro terminal ha sido muy superior, hasta incluso preocupante. Es por esto, que es necesario muchas veces marcar unos límites de uso, especialmente, para aquellas apps que no usamos.

No todos los usuarios lo sabrán, pero a pesar de que no usemos una app habitualmente, no significa que no acaben consumiendo algo de batería también. No obstante, está claro que serán aquellas apps que más utilicemos en nuestro día a día las que supongan un mayor consumo para el dispositivo móvil. Por lo que, os explicaremos cómo identificarlas, fijarlas en inactivo y hasta programar su uso con el objetivo de ganar un poco más de ahorro de energía.

Identifica qué apps consumen más energía

Uno de los primeros pasos que debemos hacer, antes de ponernos a realizar los siguientes ajustes, será investigar cuáles son las apps responsables que hacen que se consuma más rápida la batería de nuestro dispositivo móvil. Esto podría variar dependiendo de la marca del terminal, de la versión de la capa de personalización que tengamos o incluso del sistema operativo.

En algunos terminales será accediendo a los ajustes del dispositivo, donde entraremos en el apartado de la Batería. Una vez dentro, el aspecto podría variar nuevamente, pero lo que tenemos que analizar es qué apps pasamos más tiempo y, por tanto, se llevan gran parte de la batería de nuestro smartphone. Además, será importante mirar al detalle si de verdad son las que más utilizamos, ya que podría darse el caso de que arriba del listado nos aparezca alguna que no utilicemos nunca y use demasiada energía. Por lo que sería, claramente, un gasto irregular.

En cambio, en los dispositivos móviles de Apple, será similar en todos sus modelos. Para ello, deberemos entrar en los ajustes del teléfono y buscar la opción que se denomine Tiempo de uso. Una vez dentro, nos aparecerá el análisis que hace el móvil con el promedio diario de uso durante esa misma semana. Ya que, pasados siete días, vuelve a reiniciarse. Después, habrá que pulsar sobre Ver toda la actividad, para poder ver con más detalle cuáles son las más usadas en nuestro día a día. Dentro de este apartado, también nos dará la posibilidad de visualizar los datos tanto de ese día como de la semana en general.

Una vez que hayamos encontrado aquellas que son las principales culpables de que se consuma tan rápido la energía de nuestros terminales. Habrá que actuar, para marcarles un límite de uso o incluso suspenderlas, con el objetivo de que no sigan gastando recursos del teléfono cuando estén en segundo plano.

Utiliza el modo ahorro del móvil

Existen diferentes formas de poder controlar o limitar el uso de las aplicaciones en nuestros dispositivos. Pero, el más fácil y con el que mejor conseguiremos resultados será con el modo ahorro de nuestro dispositivo móvil. Básicamente porque el funcionamiento de estas estará en segundo plano estará totalmente capado mientras lo tengamos activo. Incluso, serán incapaces de que salten sus notificaciones. Aunque también dependerá del terminal que tengamos en nuestras manos.

Además, también influirá la capa de personalización del teléfono, ya que algunas cuentan con algunos ajustes adicionales en su modo ahorro de energía o, por el contrario, apenas nos aportan funcionalidades extra. Por lo que deberemos entrar en dicho modo de nuestro smartphone y activarlo.

Para ello, deberemos acceder a los ajustes del teléfono, entrar en la sección de la batería y pulsar sobre este modo. Una vez activado conseguiremos lograr lo que estábamos buscando, que la batería del terminal llegue a durar mucho más tiempo que antes. No obstante, si queremos seguir contando con todas las funcionalidades de una app determinada, los móviles Android no dejarán configurarlo de tal forma que esa app no cuente con limitaciones.

Por el contrario, el modo ahorro de iPhone no cuenta con esta característica, por lo que reduce temporalmente toda la actividad en segundo plano del dispositivo. Pues, como se establece en estos dispositivos, reducirá las descargas y la comprobación del correo, sin afectar a las notificaciones del resto de apps.

Programa su uso en iOS y Android

Comenzamos primero con los móviles Android, aunque hay que tener en cuenta que la forma de limitar el uso de estas también dependerá de la capa de personalización que tenga el móvil. Por lo que, a lo mejor, no contáis con la herramienta necesaria para poder programar su uso. Para ello, deberéis comprobar que contéis con un apartado que se denomine Bienestar digital.

En el caso de que si contéis con él, tendremos que acceder a él. Una vez dentro, podremos observar el tiempo de uso de cada app, como hemos visto anteriormente. Pero, la función que estamos buscando se tendrá que denominar temporizador, el cual deberá estar dentro de un Panel de control o ya sea dentro de cada app. Hay que tener en cuenta, que esta configuración la tendremos que mirar en Bienestar digital o Salud digital.

Luego, podremos establecer el limite de uso de cualquiera de ellas, tocando en el icono del reloj de arena que sale al lado de su nombre o debajo de este temporizador. Además, nos ofrecerá distintas opciones, aunque lo máximo que suelen dejar poner es un día. Por lo que si queréis tenerlo siempre, deberéis seguir los mismos pasos.

En el caso de los iPhone, tendréis que volver a entrar en Tiempo de uso. Cuando estéis dentro, habrá que acceder al apartado que se llama Límites de uso de apps. Al pulsar en ella, nos aparecerá una breve explicación en la que nos afirma que se definirán límites de tiempo diarios para las categorías de apps que deseemos gestionar. Debajo de la explicación, nos aparecerá una opción de Añadir límite.

Si pulsamos sobre ella, nos llevará a Apps, Categorías y Sitios web más usados. En estas etiquetas, estarán todas las herramientas de nuestro terminal. Al pulsar sobre una de ellas, se desplegarán aquellas que pertenezcan a esa categoría. Luego, seleccionamos una y le damos a siguiente, donde nos dejará personalizar los días de la semana que queremos restringir su utilización, así como las horas al día.

Usa la suspensión para las aplicaciones

Si nos fijamos en los terminales de Apple, veremos que no existe una función como tal que nos permita suspender o inactivar dichas herramientas. Por lo que, la única manera de que no sigan consumiendo energía aquellas que no usamos, será eliminándolas por completo.

En el caso de los Android, si nos dejarán más opciones. Para aquellos con un smartphone más nuevo, podrán seguir los mismos pasos. Pero, entre las opciones que aparecen nada más entrar en la información de dicha herramienta, les saldrá la opción de Suspender o Deshabilitar, incluso contarán con un Modo inactivo o que permita que las apps que no se usen se desactiven. Con esto, se conseguirá lograr el objetivo de que no consuma tanta energía como lo estaba haciendo hasta ese momento.

Además, los dispositivos con el sistema operativo de Google que sean más modernos, como el caso de los Samsung Galaxy con Android 11 cuentan con una funcionalidad que nos permitirá suspender a las aplicaciones de forma automática cada cierto tiempo o hacerlo de forma permanente.

Sin embargo, existen otras opciones, como inactivarlas o detenerlas. Para ello, deberemos acceder a los Ajustes de tu móvil, luego entrar en Aplicaciones e ir seleccionado aquellas que consuman más batería. Después, habrá que darle a la opción de Forzar detención. Pero, ojo, cuando la vuelvas abrir, tendrás que realizar de nuevo todos estos pasos.

