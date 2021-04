Un duro revés sufrió este martes el gobierno en su intento de frenar el proyecto despachado por el Congreso la semana pasada para un tercer retiro de fondos previsionales. Esto, porque hoy el Tribunal Constitucional (TC) resolvió no acoger a trámite el requerimiento que hace una semana ingresó el Presidente Sebastián Piñera en contra de la moción parlamentaria.

En esa línea estuvieron los ministros Rodrigo Pica, María Pía Silva, José Ignacio Vásquez, Nelson Pozo, Juan José Romero y Gonzalo García.

Por acoger a trámite, en tanto, estuvieron Miguel Ángel Fernández y Cristián Letelier.

El escrito del Ejecutivo ante el tribunal recogía los tres argumentos que ya había esgrimido la instancia para declarar inconstitucional el primer requerimiento que presentó el gobierno ante el organismo, por una reforma para el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales. Y añadía otros tres relativos a rentas vitalicias, falta al derecho a la propiedad y a que la iniciativa impulsada por la oposición contravendría lo resuelto previamente por el tribunal.

Esta jornada se conocieron las dudas que habían en el ente respecto de la acción impulsada por el Ejecutivo. Esto, ya que algunos de sus miembros planteaban que el Ejecutivo demoró en presentar el requerimiento y dejó que la tramitación llegara a su fin, siendo despachada por el Parlamento. Un escenario destino a lo que ocurrió cuando impugnó el segundo retiro, cuando acudió a la instancia mientras aún se discutía la iniciativa en el Congreso, y que se acogió en empate, con el voto dirimente de la presidenta del TC, María Luisa Brahm.

Una situación que fue advertida por el magistrado Iván Aróstica este martes, previo a que los ministros del tribunal se reunieran a debatir la admisibilidad. El juez señaló que “todos los ministros van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30 de diciembre (para el primer requerimiento), no tiene sentido eso. Si alguien cree que vamos a calcar eso, no. Han ocurrido acontecimientos”.

Crisis en Chile Vamos

La decisión del TC configura un complejo escenario para el Ejecutivo. Junto con impugnar la moción parlamentaria, el gobierno se la había jugado por presentar el martes -con la presencia de todos los presidenciables y jefes de partido del oficialismo, salvo Evópoli- su propio proyecto de tercer retiro (que ahora, tras la resolución del Tribunal Constitucional, sería el cuarto).

A esto se suma la crisis que generó en Chile Vamos la decisión del Mandatario de ir al tribunal, ya que en el sector advertían que la determinación podría generar costos políticos y electorales de cara a la mega elección de mayo. El proyecto cuenta con un amplio apoyo ciudadano y la mayoría del oficialismo votó a su favor en el Congreso.

También generó divisiones en RN y en Evópoli. Desde el primer partido, desde un comienzo, se instó al Ejecutivo para que redactara un proyecto propio para el retiro de fondos, petición encabezada por el abanderado de la tienda Mario Desbordes. En el curso de la tramitación, diputados de RN y de la UDI pidieron además al Ejecutivo retirar el requerimiento ante al TC.

En el caso de Evópoli, en tanto, las críticas al gobierno apuntaban a que debieron pagar los costos de alinearse con el Ejecutivo y rechazar los proyectos relativos al 10%, para que luego La Moneda presentara, tras la tramitación, una iniciativa propia. De hecho, cuando Piñera anunció la medida, el candidato presidencial de la tienda (el exministro de Hacienda, Ignacio Briones), su directiva y parlamentarios, se restaron de la actividad.

Queda ver en qué pie queda el gobierno con sus partidos y qué pasará con el proyecto de tercer retiro impulsado por el Ejecutivo.

Veto

Respecto al proyecto de los diputados de oposición que analizó el TC, al Mandatario solo le quedaría como vía vetar la iniciativa, pues con el rechazo de la admisibilidad ya no hay más opciones en dicha instancia.

Esta mañana, previo al fallo del tribunal, al ser consultado por la posibilidad de veto del proyecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró desde el Congreso que su “escenario” es el proyecto que impulsa La Moneda.

“Hoy nuestro escenario es un proyecto que se ingresó en horas de la tarde de ayer. Un proyecto que se hace cargo del 10%, que es tan necesario para tanta gente. Pero, además, se hace cargo de personas que no tienen sus fondos previsionales y también de reintegro”, indicó.

Ahora, si el Mandatario decide no aplicar veto, solo le quedaría promulgar el proyecto, para lo cual tiene 30 días desde que fue despachado por el Congreso.

Rechazo a inhabilidad de Brahm

Esta jornada, además, los ministros del TC resolvieron -por cinco votos contra cuatro- rechazar la solicitud formulada por senadores y diputados de la oposición -a través de dos requerimientos- buscando la inhabilidad de la presidenta del organismo, María Luisa Brahm.

Los ministros Pica, José Vásquez, Pozo e Aróstica votaron por acoger la solicitud de inhabilidad de Brahm, mientras que Fernández, Silva, Letelier, Romero y García la rechazaron.

/psg