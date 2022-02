Luego que La Tercera revelara escuchas telefónicas que involucrarían a Parived con prestamistas en el marco del denominado Caso relojes vip robados, nuevos antecedentes se dieron a conocer entorno a la investigación.

En entrevista con Paulina de Allende-Salazar, en Mucho Gusto, el denominado “Rey del Oro” se refirió a la relación con el anticuario y su esposa, Tonka Tomicic.

Se trata de Harold Vilches, actualmente condenado por delitos de contrabando del metal precioso.

En diálogo con el matinal de Mega, el “Rey Midas chileno” afirmó tener cheques protestados de la animadora de televisión.

“No se me ha pagado lo que se me debe de una venta de monedas de plata. Me dijeron que no me iban a pagar”, sostuvo.

Sobre los documentos de Tonka, detalló que “yo tengo esos cheques hoy en día y no se me ha cancelado. Me deben aproximadamente $40 millones”.

En cuanto a su relación con la animadora, contó que “estuve incluso hasta en su casa. Tonka estaba en el jardín donde viven y yo he estado conversando con Marco Antonio al lado de ella. He hablado por teléfono con ella”.

¿QUIÉN ES HAROLD VILCHES?

Harold Vilches, el “Rey Midas” chileno, también conocido como el “Rey del Oro” saltó a la “fama” en 2016.

Cuando apenas tenía 23 años, el sujeto generó una enorme fortuna que alcanzaba los 80 millones de dólares gracias a sus operaciones.

En aquella ocasión, el ex estudiante de ingeniería comercial cayó junto a su esposa, su suegro, un cuñado y un corredor.

En febrero de 2018, el grupo liderado por Vilches fue condenado por los delitos de asociación ilícita, contrabando de oro, lavado de activos y presentación maliciosamente falsa.

Al respecto, el fiscal de Alta Complejidad, Pablo Alonso, detalló que se trató de “una investigación de larga data, la cual requirió del uso de diversas técnicas investigativas como la interceptación telefónica”.

“Lo anterior, por lo complejo y novedoso del actuar de los hoy condenados por estos hechos, además de requerir información a diversas instituciones públicas y privadas, todo lo cual sumado al trabajo de la PDI, permitió establecer el modus operandi, la forma de ingresar y extraer el oro, así como visualizar la cantidad de dinero que manejaban los condenados”, complementó el persecutor.

MODUS OPERANDI

La investigación de la Fiscalía Occidente estableció que los hechos ocurrieron entre 2014 y agosto de 2016. En esa época, Harold Vilches lideró una organización jerarquizada que se dedicaba a ingresar al país oro de contrabando, a adquirirlo y a exportarlo hacia Emiratos Árabes y Estados Unidos, mercancía que fue enviada desde el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna de Pudahuel, falseando el origen espurio de las mismas.

El metal fue inicialmente traído desde Tacna, Perú, hasta donde viajaba periódicamente Vilches a comprar barras de oro a un precio inferior al valor comercial de esta mercancía. Una vez adquirido el oro, el producto se ingresaba a través del Paso Chacalluta, sin declararlo al Servicio Nacional de Aduanas, defraudando a la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos correspondientes.

Ya en Chile, la organización exportaba el oro a través de alguna de las sociedades creadas por Harold para dar apariencia de licitud a su negocio, presentando, en cada exportación, documentación ideológicamente falsa tendiente a acreditar que las barras de oro exportadas provenían de la fundición de oro adquirido lícitamente.

A partir de agosto de 2014, los imputados desarrollaron la actividad ilícita desde Argentina, en complicidad de contrabandistas, previa solicitud y coordinación con los miembros de la asociación ilícita a través del Paso Los Libertadores, sin declararlo al Servicio Nacional de Aduanas. Una vez dentro de Chile, los contrabandistas entregaban el oro a los miembros de la asociación ilícita, quienes lo recibían, pagando un precio inferior al comercial .

Tras recepcionar el oro, la organización lo exportaba a través de alguna de las sociedades creadas por Harold Vilches para esos efectos, presentando en cada exportación, documentación ideológicamente falsa tendiente a acreditar que las barras de oro exportadas provenían de la fundición de monedas de oro de $100 chilenas, compradas a la Sociedad de Inversiones Kilates SpA, de propiedad del imputado Dagoberto Marcelo Muñoz Padilla.

