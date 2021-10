En medio de la polémica generada por los descuelgues de parlamentarios UDI y por su emplazamiento a los partidos oficialistas a dar libertad de acción, Sebastián Sichel recibió este miércoles muestras de respaldo de los ex presidenciables Ignacio Briones (Evópoli) y Mario Desbordes, (RN), quienes recordaron que fue el ganador de la primaria de Chile Vamos y que el compromiso era apoyarlo.

Tras participar de una actividad con economistas transversales y el candidato de Chile Podemos Más, Briones expresó que “me tocó participar de una primaria con Sebastián Sichel, primaria que ganó con holgura y en esa primaria nuestro compromiso era apoyar al candidato vencedor, y las reglas siempre hay que honrarlas. Yo por eso estoy acá, no solo una cuestión formal, sino lo hago hoy en un tema que me es muy afín, que es la economía”.

Asimismo, Briones llamó a no actuar con voluntarismo ni populismo, en tiempos difíciles, consultado por si con ello se refiere a José Antonio Kast, el ex ministro de Hacienda respondió: “Usted me conoce, nunca me van a ver en la (pelea) chica, creo que estamos hasta acá de la chica, porque nos evita hablar, alguien ha escuchado hablar de educación en la campaña presidencial, de salud, de verdad de pensiones, mientras seguimos discutiendo cómo minamos las pensiones con nuevos retiros y con chivas detrás para autojustificarse (…) todo eso está ausente, porque nos pasamos el día hablando de este pelea chica, yo no voy a entrar en esa pelea chica”.

A la vez que llamó a que “vean los programas, hay candidatos que no tienen programas y vean si las promesas que se dicen son creíbles”.

Después de la actividad con Briones y los economistas, Sichel se reunió con Desbordes, quien manifestó que Sichel “es mi candidato desde el día uno” y que tiene comunicación fluida con el comando, “y sigo como siempre a disposición de Sebastián, Sebastián es mi candidato no porque ganó la primaria, por supuesto que eso importa, porque los que empeñamos la palabra la cumplimos o casi todos por lo que estoy viendo estos días. Pero además de eso es mi candidato, porque tiene el programa de Gobierno que a mí me identifica, y además porque creo que es un muy buen candidato y está preparado y sería un muy buen presidente de Chile, por eso es mi candidato”.

Desbordes manifestó su expectativa de que Sichel “va a pasar a segunda vuelta y eso lo que yo siento en la calle, la gente no quiere polarización, no quiere un país dividido, el blanco y el negro, los buenos, los malos, la gente quiere una sociedad más justa y un proyecto que los ayude a ser parte del desarrollo de chile (…) pero no quiere una empresa estatal que les entregue el pollo ni tampoco quiere el otro extremo donde el Estado desaparece”.

Sobre Kast, Desbordes coincidió en que hay diferencias con Kast y su programa, a la vez que planteó que Sichel “tiene que diferenciarse de todos los demás candidatos, me parece muy bien lo que está haciendo, de decir respetuosamente el candidato tanto, la otra candidata propone tal cosa, yo propongo esto otro, eso es lo que debe hacer”.

“El candidato ha tenido el tono correcto, muy correcto, me gusta ver a Sebastián Sichel decir mire yo defiendo el Ministerio de la Mujer y me voy a empeñar con todo, yo creo en el cambio climático, por favor si ponerlo en duda a esta altura del partido, y eso lo hace alguna otra candidatura y hay que decirlo”, recalcó Desbordes, añadiendo “hay gente dentro de los partidos que ha sido chueca, para que vamos a estar una cosa por otra, si es verdad, porque miró una encuesta, calculó mal y se van a equivocar, se van a arrepentir (…) lo que se están hoy día cambiando lo están haciendo en la mayoría de los casos por calculadora y eso me molesta”.

Y agregó que “el que se quiera ir con José Antonio Kast que se vaya con José Antonio Kast, que no se complique la existencia, creo que habla mal de él si es que apoyaba a sichel y se cambió de caballo. La verdad es que no puedo creer que haya gente que me apoyaba a mí, que ahora esté apoyando a José Antonio Kast, si estamos en las antípodas en términos políticos”.

/psg