La relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck sigue a paso firme. La nueva pareja, que terminó su compromiso en 2004, ha reavivado su romance 17 años después y, según cuentan las personas cercanas a las estrellas, tienen un largo camino juntos.

Durante el fin de semana, el actor y director de “Argo” tomó un vuelo de Los Ángeles a Florida para pasar unos días con J.Lo, que se encuentra en la otra costa por temas laborales. En las imágenes, se puede ver a la pareja sonriente y disfrutando de su reencuentro tras varios días alejados.

Una semana atrás, Ben invitó a su novia a un centro de esquí en Montana. Fueron encontrados por los paparazzi, y las fotografías confirmaban la reconciliación. Tras ese breve descanso, J.Lo viajó sola a Florida, donde alquiló una casa para ella y sus hijos.

El ganador del Oscar está haciendo todo lo posible para ganarse de nuevo a Jen, dijo una fuente cercana a la pareja a E! News. “Ben se está esforzado para que funcione con sus horarios y J.Lo cree que Ben realmente ha dado un paso al frente y ama esta versión de él”.

“Es reconfortante para ella y está muy enamorada. Se nota que ella está muy feliz “, añadió la publicación.

Affleck, de 48 años, y Lopez, de 51, fueron vistos juntos en un gimnasio el lunes en Miami y luego en la residencia de la cantante, que está acompañada por sus hijos Max y Emme.

J.Lo vive en Florida con sus hijos, mientras que el actor reside en Los Ángeles. El actor fue visto luciendo un reloj de cadena plateada que J.Lo le obsequio cuando eran novios y aparece en el video musical de “Jenny from the Block” que ambos protagonizaron cuando estaban juntos en 2002. Su relación terminó en 2004 tras cancelar su boda un año antes.

El mes pasado, la pareja fue fotografiada en la mansión de J.Lo en Los Ángeles, antes de partir hacia unas románticas vacaciones en el Yellowstone Club en Montana.

La pareja se está “tomando las cosas con calma”, pero “Jennifer está feliz y emocionada por su futuro juntos”, según una fuente de la revista People.

El romance comenzó en febrero, cuando J.Lo estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con Alex Rodriguez, quien, según señalan diferentes medios, quedó en “shock” tras conocer la noticia del noviazgo de su ex.

“J.Lo y Ben están viendo a dónde va la relación”, señaló la revista Life & Style. “Se están conectando de nuevo. La química todavía está ahí”. Los amigos de Jen dicen que ella siempre soñó que esto sucedería. “Nadie sabe cómo se desarrollará, pero están disfrutando de cada momento. Están muy felices de estar en la vida del otro de nuevo”.

Lopez ha insinuado que Affleck siempre ha sido su gran amor, un mes después de terminar su compromiso con Alex Rodriguez tras cuatro años de relación.

J.Lo le dio “Me gusta” a la publicación de una cita, compartida por el entrenador de vida Jay Shetty, que decía: “Nada es tan hermoso como ver a alguien que ha tenido mala suerte en las relaciones finalmente siendo amado sin esfuerzo por la persona adecuada”.

Mientras que la cantante disfruta de su romance con Affleck, Rodríguez dijo a través de Instagram que está comenzando un nuevo capítulo de su vida. “Todo lo que no me sirva, desaparecerá de mi vida”, escribió en su mensaje el ex jugador de béisbol. “Estoy siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida está llegando”, añadió.

Desde que rompieron su compromiso el pasado mes de abril, el deportista no se ha pronunciado al respecto ni ha concedido ninguna entrevista para hablar de lo sucedido, aunque hace unos días respondió de una manera muy curiosa cuando le preguntaron por los rumores de Jennifer y Ben. “¡Vamos Yankees!”, se limitó a decir Alex, que demostró su apoyo incondicional al que fue su equipo durante algunos años y que, curiosamente, es el gran rival del club que adora Affleck, los Boston Red Sox.

