Yuri confesó que el año pasado que sufrió los embates del COVID-19, pero no quiso contarlo sino hasta tiempo después, ya que menciona que sufrió mucho con las secuelas que le dejó, entre las cuales estuvieron la caída del cabello y distintos episodios de ansiedad, pero lo que más le afectó fue que incluso llegó a usar pañales.

La artista mexicana reveló, en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, cómo pasó los terribles momentos en donde mencionó que la diarrea no la dejaba en paz y que incluso en el mes de diciembre tuvo que usar pañal para evitar esos accidentes, según reportó El Universal.

Yuri cuenta que cuando sufrió las secuelas del coronavirus, la diarrea la hacía manchar algunas vestimentas, y revela que en una ocasión antes de utilizar los pañales, utilizó un costoso vestido y que lo ensució y que a causa de eso, tuvo que lavarlo con el riesgo de que se encogiera.

“En diciembre tuve muchas diarreas, casi, casi me hacía popó donde cayera. En mi último video, me acuerdo que me prestaron un Versachazo (Versace) divino, no, pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar y dije, bueno ya si se encoge pues ya lo tendré que pagar; los muchachos de la filmación me decían, ‘¿señora pero qué le paso? Tengo secuelas de COVID’, porque iba y venía, me tuve que poner un pañal casi, casi, sí la pasé muy mal”, dijo en la entrevista.

