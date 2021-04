Tras el revés sufrido ayer por el Gobierno en el Tribunal Constitucional (TC) y la promulgación del tercer retiro de fondos de pensiones, el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, descartó los rumores sobre renuncias de los ministros del comité político, a la vez que que indicó que los gobiernos se terminan al cumplir su periodo.

“Sobre el comité político es obviamente el Presidente quien tiene la facultad de decidir quién de nosotros sigue o no sigue siempre, más allá de la coyuntura actual. Y para cerrar altiro parte del rumorcillo que por ahí corrió, no, ninguno de nosotros ha presentado la renuncia, ni se nos ha solicitado, nosotros vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos, hasta que el Presidente nos diga otra cosa, de eso se trata este régimen presidencia, donde el Presidente es quien ejercer el liderazgo, su facultad y nosotros vamos a seguir trabajando junto a él”, expresó Bellolio en entrevista en Radio Infinita buscando despejar las dudas.

En ese contexto, Bellolio recalcó “los gobiernos no se acaban cuando pierden, cuando van al TC, se acaban cuando se termina su periodo de cuatro años, electo democráticamente. Y lo que hemos visto es que hay un sector de una oposición radicalizada que deja en silencio a una oposición moderada y yo creo que es momento que esa oposición democrática, ahora saque la voz y diga ‘mire es el momento que pensemos en los chilenos’, esto no se trata del Gobierno, tienen que haber ciertas políticas que son de Estado”.

En la misma línea, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó en Mega que “no presenté mi renuncia, el Presidente tiene la facultad de convocarnos y el Presidente tiene la facultad, por supuesto, de pedirnos que demos un paso al costado”.

“Siempre va a ser incómodo cuando se polariza, cuando se hace la caricatura de que el Gobierno no quiere ayudar, el Gobierno no se conecta (…) Todo lo que vamos a seguir haciendo habla de que el Gobierno tiene una conexión, pero el Gobierno tiene la obligación que toda esa conexión tenga una bajada institucional, que todos esos programas, esos planes, esas transferencias, se haga por la vía legislativa adecuada, en el caso que requieran ley, o por la vía administrativa que se ajuste a derecho, aquí no se trata prometer cosas que a lo mejor no puede ser constitucional”, complementó Delgado.

Con ello, el jefe de gabinete indicó que “sé que hay costos de ser responsable en estos tiempos, sé que hay costos de que a lo mejor no podamos decir lo mismo que dicen las personas que levantan alguna propuesta en el Parlamento”.

Sorpresa en el TC

Sobre el fallo del TC, Bellolio además reconoció que “no lo esperábamos, pero también estábamos ciertos que nadie puede tener por certeza de qué es lo que va a hacer un tribunal, por eso que es independiente y que falla conforme a derecho. Obviamente que fue una sorpresa escuchar a uno de los ministros del Tribunal hablar antes, eso es algo bastante inédito no sólo para el Tribunal, en general para aquellos jueces o miembros que después tienen que fallar una causa”.

Respecto a las declaraciones del ministro del TC Iván Aróstica, Bellolio indicó que “es una opinión que es súper válida de cualquier ciudadano, cualquier persona que participe del espacio público, pero justo antes de un fallo que tenía que ver con esa materia, me parece que fue un poquito imprudente. Él es miembro del Tribunal, él falló, nosotros fuimos allá y la decisión del Tribunal es que no se acogió a trámite y nosotros respetamos esa institucionalidad a pesar de no compartirla y lo promulgamos”.

En relación a la opción de un veto aditivo que tenía el Presidente Sebastián Piñera, el ministro de la Segegob precisó que “hubiese sido un poquito más rápido, porque habría permitido que en las salas del Congreso se votara una vez y podríamos haber resuelto esto rápido. Pero lo que nos dimos cuenta en que en el clima que había al interior del Congreso y en el clima de opinión pública eso podría haber sido incomprendido y en vez de que fuera una medida más eficaz, iba a ser utilizada por algunos como justo lo contrario”.

Además, Bellolio insistió en que “ahora es el momento en que podamos hacer un buen acuerdo en materia tributaria, de cómo allegamos nuevos recursos para financiar lo que pueda venir en adelante de pandemia, ayuda a las pymes y muchos otros grupos que lo están pasando muy mal. Así como también, de que no se presenten muchas más iniciativas que estén en el borde de la legalidad o le hagan daño a Chile en el futuro. Hoy es el momento a las instituciones, a las reglas, del diálogo, el acuerdo, esa tiene que ser la meta que hagamos en las próximas semanas”.

