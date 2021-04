El nombre de Cristián Larroulet, economista y jefe de asesores del Presidente Sebastián Piñera en el denominado ‘segundo piso’ de La Moneda, comenzó a sonar con fuerza tras el fallo del TC contra el requerimiento del gobierno, siendo apuntado como el responsable, no sólo de esta derrota política, sino de la crisis que enfrenta el Ejecutivo.

Las críticas hacia el ex ministro Secretario General de la Presidencia de la primera administración de Piñera han sido masivas y, de hecho, se le apunta como el responsable de no atender los argumentos del fallo del TC para el segundo retiro, en diciembre de 2020.

Y no sólo por esto. Políticos oficialistas como Mario Desbordes lo han criticado permanentemente durante las últimas semanas hacia. Hace poco, lo acusó de haberlo puesto en el Ministerio de Defensa, para, según él, restarle protagonismo al interior de Chile Vamos.

Ahora, tras lo sucedido este martes, el precandidato presidencial de RN expresó que “Larroulet debería renunciar indeclinablemente, pero no lo va a hacer y el Presidente lo mantiene. Quien toma la decisión final es el Presidente, no es Larroulet, no hay que confundirse”.

“Es una persona que tiene una posición que, en tiempos normales, a lo mejor, uno podría considerar bastante positiva, pero no es la que se necesita en tiempos de crisis. Este es un fracaso más de las estrategias que se diseñan en ese segundo piso”, agregó en T13.

“Larroulet le ha hecho un daño tremendo a la derecha”

Más duro fue el diputado de RN, Jorge Durán, quien pidió la salida inmediata del jefe de asesores del Presidente Sebastián Piñera.

“No creo que debe haber un cambio de ministros, no debe haber un cambio de subsecretarios. Creo que es una sola la persona la que debe salir de mi gobierno, que se llama Cristián Larroulet: Él es la persona que le ha hecho un daño tremendo a la derecha, a la centroderecha y a nuestro país”, expresó en el Congreso.

No han sido las únicas voces disidentes. Otro que se sumó a la petición de salida de Larroulet, fue el RN Andrés Celis.

“El jefe de asesores, Cristián Larroulet, debe renunciar de forma inmediata porque hoy se ha confirmado que ha sido un factor muy negativo aconsejando y orientando al Presidente en lo que dice relación con decisiones tan importantes como es retrasar la entrega de este tercer retiro a las personas que hoy lo están pidiendo a gritos”, dijo en el Parlamento.

Finalmente el senador de la UDI, David Sandoval, acusó en Radio Futuro que “alguien no ha estado visualizando la realidad política con los acontecimientos que están pasando. Un error absoluto de cómo se han llevado las cosas. A Cristián Larroulet le faltó mucha calle y complicidad con los parlamentarios de apoyo en Chile Vamos”.

/psg