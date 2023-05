La más joven de las hijas del rey Tritón y la más desafiante, anhela saber más sobre el mundo más allá del mar. (Disney Plus)

En el momento en que Disney comenzó a lanzar nuevas versiones live action de sus películas clásicas, La Sirenita es sin dudas la que más polémica ha creado. Desde que se confirmó que Halle Bailey sería la encargada de darle vida a Ariel, todo tipo de comentarios inundaron las redes, esto debido a que Bailey es afrodescendiente, distando mucho de la imagen preconcebida de La Sirenita pelirroja y de piel pálida.

Ahora, nuevas imágenes oficiales han salido de la cinta, y aunque las redes continúan atacando a Bailey y su interpretación de Ariel, ahora las críticas se fueron contra uno de los personajes más icónicos de La Sirenita: El pez Flounder.

En la versión de 1989, este simpático pez se caracterizaba por su color amarillo y azul, un cuerpo regordete y una voz de infante que cautivó a los niños de la época, vendiendo juguetes y peluches a montones del personaje. Para esta nueva versión, y siguiendo con el deseo de hacer todo más “realista”, Flounder pierde toda expresividad para convertirse en un pez de la especie lenguado sargento mayor (según expertos).

Imágenes del personaje de Flounder en la nueva adaptación de «La Sirenita» ha causado mucha controversia en redes.

Memes y críticas ha desatado la nueva imagen de Flounder, pero todos están de acuerdo en una cosa: es aterrador.

A continuación, algunos de los comentarios que los usuarios han compartido sobre la apariencia del inseparable amigo de Ariel:

“Se ve muy triste con esos colores”

“Si entienden los de Disney que no es necesario pasar todo a animación photo realista o live action. Verdad? Les iría mejor haciendo nuevas historias. Que ganas de cambiar los clásicos”.

“Esa es la cara de alguien que pide ansiosamente el dulce alivio de la muerte”.

“Hay pececitos con colores muchos más vivos y alegres. De todas las especies tenían que elegir uno que luce opaco y sin vida”.

“Y unos quejándose de Ariel y no vimos venir que al pobre de Flounder le tocó la peor parte”.

Sin embargo, no todo sobre la próxima adaptación de La Sirenita ha sido mal recibido. Junto a las nuevas imágenes, llegó un pequeño fragmento de Part of your World, la icónica canción de la película interpretada por Halle Bailey. Desde que el primer adelanto salió a la luz, Halle fue aclamada por el público debido a su gran talento vocal, y nuevamente, la parte musical de la película se destaca incluso antes de llegar a los cines.

Así mismo, un nuevo adelanto también fue compartido por Disney, en el cual, se muestran más detalles del momento en el que Ariel conoce a la bruja Úrsula, quien le quitará su emblemática voz a la hija del rey Tritón a cambio de un par de piernas con las que podrá visitar el mundo de los humanos.

Halle Bailey habló sobre la controversia de “La Sirenita”

Como se mencionó anteriormente, Bailey fue muy criticada por no parecerse a La Sirenita original. El pasado 20 de marzo, la actriz de 23 años brindó una entrevista con el medio Edition, donde compartió su sentir a partir de las reacciones en redes.

Según Bailey, los comentarios negativos la dejaron en shock, pero al ver videos de niñas afroamericanas se identifican con el personaje de Ariel, su confianza regresó.

“Ver la reacción del mundo fue definitivamente un shock. Pero ver las reacciones de todos los bebés, de todas las niñas morenas y negras, realmente me destrozó emocionalmente. Sinceramente, ha sido una locura, y me siento realmente sorprendida, honrada y agradecida por estar en esta posición. Muchas veces tengo que pellizcarme y preguntarme si esto es la vida real”.

Halle Bailey, actriz que interpretará a Ariel en la adaptación live action de La Sirenita, aseguró que esta versión de la cinta es un logro para las mujeres.

Sumado a esto, Bailey aseguró que su participación en la cinta, junto a los cambios en la historia que se realizaron para esta nueva adaptación, son un triunfo para el movimiento feminista.

“Estoy muy emocionada con mi versión de la película, porque hemos cambiado definitivamente la perspectiva de que ella (Ariel) sólo quiera dejar el océano por un chico. Es mucho más que eso. Trata de sí misma, de su propósito, de su libertad, de su vida y de lo que quiere. Como mujeres somos increíbles, somos independientes, somos modernas, somos todo y por encima de todo (…) me alegro de que Disney actualice algunos de esos temas”.

