El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, reforzó este viernes los argumentos de la defensa presentada por el Presidente Sebastián Piñera, ante la comisión revisora del libelo, señalando que no se trata de una acusación constitucional, sino que es de carácter “electoral”.

“Como ya es conocido se ha presentado la defensa frente a la acusación constitucional, lo que el abogado Jorge Gálvez va a ser hoy por la tarde -y espero que puedan ver sus argumentos-, es que va a demostrar absolutamente que esta es una acusación infundada, falsa, mañosa, que se hace simplemente por las elecciones”, partió señalando Bellolio desde La Moneda.

En esa línea, el ministro insistió en que ésta “no es una acusación constitucional, es una acusación electoral, tal como lo han dicho las propias personas que lo presentaron, a tal punto que tiene una cantidad de errores adentro, en donde a veces ni si quieran citan ciertos pasajes, los copiaron de otras partes y ni siquiera los citan”.

Además, advirtió que las acusaciones “se pueden presentar por actos de su administración y estamos hablando de temas que son de hace diez u once años y el plazo máximo para haberlo hecho era septiembre del 2014, por supuesto, eso no les importa”.

Con ello, agregó que “lo que va a decir el abogado por la tarde, es que va a demostrar que el Presidente no tenía ningún tipo de participación en esta venta entre privados, que su familia no tenía nada que ver con las condiciones y el lugar de la venta, que es absolutamente falso que no se hayan pagado los impuestos correspondientes, tal como lo dijo, el actual director del SII y el anterior en el gobierno pasado, y que obviamente todo esto se funda en una simple falsedad”.

A su juicio, “acá hay un grupo de parlamentarios que lo que intentan es hacerle una zancadilla a la democracia, es manchar las elecciones que vienen ahora, que son muy relevantes para nuestro país. Al mismo tiempo que impedirle a los chilenos hacer un traspaso democrático, republicano, el 11 de marzo del año 2022”.

“Yo creo que la misma comisión ha sido tan brutal en desacreditar cada uno de los puntos que los parlamentarios que hicieron esta acusación han tratado de instalar, ha sido tan clara que está basada en mentiras, en falsedades, en insinuaciones, en donde además se trata de juzgar al Presidente por su pasado y no por los hechos (…) que por supuesto, que aquellas personas que creen en la democracia, que creen en la verdad, en la justicia, obviamente que tienen dudas, yo esperaría que no solamente ellos, sino que muchos más la rechacen”, sostuvo.

Finalmente, Bellolio expresó que “nosotros esperamos que se rechace inmediatamente en la Cámara de diputados, y en caso que llegara a pasar, por supuesto que el Senado y la presidenta tiene la obligación de fijar ciertas fechas” para su votación, las cuales podrían darse previo a las elecciones presidenciales.

/psg