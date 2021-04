“Mientras más casos tengamos en nuestro país, mayor posibilidad de que surja una variante chilena, porque las variantes surgen cuando hay más circulación del virus. Si hay más virus replicándose, mayor posibilidad de que surja una variante. Hasta donde yo sé, a la fecha no se ha detectado una variante significativa chilena que sea de preocupación”.

Así abordó el infectólogo del Instituto Biomédico de la U. de Chile, Miguel O’Ryan, la preocupación por la eventual aparición de una variante propia, en un momento en que ya se ha confirmado la transmisión comunitaria de al menos dos en el territorio nacional: la que fue identificada en Brasil, P.1, y la que se encontró en Reino Unido, la B.1.1.7.

“Es un tema biológicamente importante, que lo estamos mirando para ver qué relevancia tienen”, dijo en conversación con Universo. El médico explicó que hasta el momento se habla de variantes y no de cepas, debido a que “una cepa sería prácticamente un virus completamente nuevo y a eso no se ha llegado”. “Son variantes y las estamos mirando a nivel mundial”, dijo.

Lo que se estudia es “si pueden tener un impacto en mayor transmisión, que no sabemos, y eventualmente en mayor severidad”. “Hay algunos indicios de que algunas variantes pueden asociarse a mayor severidad y lo que más nos importa es si una variante pudiera escapar la posibilidad de inmunidad, ya sea por una infección previa o por vacuna, y que la vacuna no sirviera”, expuso.

“Eso se está mirando. Es una historia que se está desarrollando y yo diría que a la fecha hay indicios de que eso puede ocurrir, pero no es un tema que esté dominando la pandemia para nada, el tema sigue siendo el alto contagio y no hay que desviar el foco. Si estas variantes nuevas van a causar problemas o no, lo estamos monitoreando. Por ahora no indican ningún cambio de lo que tenemos que hacer”, añadió.

También explicó que “para determinar si una de las muchas miles de mutaciones que están surgiendo en el mundo se transforma en una variante de preocupación, esa sola variante tiene que tener suficientes mutaciones en lugares considerados críticos, específicamente en la parte de la proteína P, que tiene que ver con las vacunas y con sitio de unión del virus a nuestras células”.

“Si se juntan una serie de mutaciones en esa zona que permiten, por ejemplo, que el virus se una más firmemente a nuestras células, que parece ser lo que ocurre con la variante sudafricana o la británica, se transforma en una de preocupación. Para eso lo que hay que hacer es estar secuenciando muestras de personas positivas e ir viendo si se detecta alguna variante que tenga muchas mutaciones y que pueda ir en esa categoría. A la fecha eso no ha ocurrido”, recalcó.

El infectólogo destacó además que se trabaja por lograr un aumento en la “capacidad de detectar variantes”. “Actualmente se secuencian alrededor de 180 cepas a la semana para ver si hay alguna variante. Esperamos que —con el apoyo del Ministerio de Ciencia y de las universidades, tal cual se hizo con los tests— se llegue a 500 cepas, de tal manera que podamos tener un mejor panorama”, cerró.

/psg