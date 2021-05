Una cuenta de twitter bajo el nombre “Socialistas por Jadue” comenzó a circular entre la oposición desde el mes pasado y tomó fuerza luego de que trascendiera en ella un video del propio candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, llamando al electorado socialista a “hacer una alianza y una rebelión desde todas las bases de tal manera de sacar al país del estado en que estamos”. Además, el abanderado del PC se autoproclamó como el “depositario del legado de Allende”, lo que complicó las cosas con el Partido Socialista.

El analista político Ernesto Águila, quien militó en el PS durante 40 años, señala que la razón de Jadue para hacer este gesto responde al interés por captar al electorado socialista de cara a las elecciones del 15 y 16 de mayo, además de las presidenciales. “No solo Jadue está disputando el electorado socialista, sino que también Gabriel Boric y el Frente Amplio con señales y guiños que se observan, en parte, desde el día de hoy”.

Águila sostiene que “la militancia más orgánica del partido está unida a la figura de Paula Narváez”, pero en un escenario de primera vuelta entre Ximena Rincón (DC) y Jadue, plantea que “el electorado socialista se dividiría y una parte importante, sino mayoritaria, se iría con Jadue”. “Tanto en política de alianzas como en la eventualidad de una candidatura que se pueda bifurcar entre Jadue y la DC, yo creo que el electorado socialista va a quedar muy tironeado, tensionado y complicado”, subraya.

Con todo, fuentes del PS aseguran que con sus dichos Jadue más que ganar adeptos genera molestia en la militancia socialista, ya que revela “un desconocimiento de la idiosincrasia del partido”.

Además de que descartan que haya gran cantidad de socialistas reales apoyándolo, aseguran que con esto comete un error porque se distancia electoralmente de los militantes. Es más, sostienen que “disminuye mucho las posibilidades de que haya una primaria con él”, por lo que Jadue tendría que enfocarse en una alianza con el Frente Amplio.

Una crítica compartida entre las figuras socialistas fue la que lanzó el senador José Miguel Insulza en La Segunda. “Cuando un candidato se empieza a caer en las encuestas, comete errores como este”, dijo y lo siguió el secretario general del partido, Andrés Santander, quien aseguró que “es evidente su desesperación”, haciendo referencia a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, donde Jadue quedó lejos de los primeros lugares en evaluación positiva con un 24%.

Fuera de micrófono algunos socialistas aseguran que el techo de Jadue resultó ser más bajo que el que se creía, por lo tanto, comienza a buscar respaldos en otros partidos. Es más, aseguran que actualmente está más cerca del promedio de los candidatos presidenciales comunistas en las encuestas, por lo que se vendría “desinflando”.

A ello le suman el hecho de que Pamela Jiles (PH) le estaría quitando respaldo y adeptos, por lo que, en resumen, ven la movida como “desesperada” e “inaceptable” y aseguran que la figura de Allende pertenece solo a la historia de Chile, por lo que lo emplazaron a respetar la autonomía del partido.

Oscar Guillermo Garretón, estrecho colaborador en el gobierno de Salvador Allende e histórico socialista, lo atribuye a la intención de “encubrir bajo la figura de Allende políticas que no tienen nada que ver con la realidad del país hoy día”, pero sostiene que la figura del expresidente “en lo fundamental es de la renovación socialista, no es ni de Jadue, ni de nadie más”.

Según el economista, “hoy día tratan de arroparlo con una visión política distinta”. “No me sorprende que Jadue, Narváez, ni todo el mundo de la izquierda busque identificarse con Allende porque es una figura de la historia de Chile que identifica mucho a la izquierda, pero hay que hacer la advertencia de que una es la figura de Allende y lo que representa y otras son las políticas concretas que 50 años después quieren aplicar como si fueran de ayer”, advierte.

En esa línea, asegura que hay una “diferencia absolutamente sustancial entre lo que dice Jadue y lo que creía Allende, con lo que fue su pensamiento y su práctica política” y lo ejemplifica con la relación del expresidente con las Fuerzas Armadas y la política militar, muy distante a los “intentos en justificar Frentes Patrióticos y rebeliones hoy día que no tienen que ver con la figura de Allende”.

Águila propone que “la figura de Salvador Allende es considerada un patrimonio del conjunto de la izquierda en Chile, incluso latinoamericana, por lo tanto, nadie puede apropiarse de él y de su legado”. Ni la abanderada del PS, Paula Narváez, se ha proclamado como la depositaria o la continuidad de Allende, lo que Águila valora ya que sostiene que no se puede “apelar a un patrimonio exclusivo de Allende ni para los socialistas, ni comunistas, ni nadie de izquierda”, porque “es un legado compartido”. Opinión en la que coinciden miembros del PS como la diputada Maya Fernández, expresidenta de la Cámara de Diputados y nieta de Allende.

Para el analista, el llamado que Jadue estaría haciendo es a “restituir una unidad de izquierda y a darle a eso una base allendista”, debido a que no toda la militancia estaría cómoda en una alianza con la Democracia Cristiana, lo que generaría discusiones debido a que “en la base socialista hay una tradición, que también es allendista, de unidad de izquierda”. Es decir, “primero unidad de izquierda y después la ampliación hacia el centro, no unidad con el centro que tenga como condición la división de la izquierda”, explica.

Por ello, la decisión del partido de formar alianza con la Unidad Constituyente, integrada también por la Democracia Cristiana, generaría roces entre los militantes. Y a ello se sumaría el lento despegue que ha tenido la candidatura de Paula Narváez, quien desde su proclamación unánime no ha logrado sobresalir en los sondeos de opinión entre los miembros de la centro izquierda.

El origen del video

La creadora de la cuenta Socialistas por Jadue -que tiene como objetivo que los militantes del PS hagan “un giro hacia la izquierda del país”- sería Cecilia Toro, exsecretaria general de las Juventudes Socialistas, quien también integró el comité central del partido en el cual aún milita.

Toro fue precandidata a alcaldesa por la comuna de Teno, pero su opción no perduró luego de que saliera última entre los aspirantes de la Unidad Constituyente en una encuesta realizada en la zona. Desde el PS atribuyen este hecho como el gatillante de su apoyo al candidato presidencial comunista, ya que habría quedado molesta por no haber logrado su candidatura, pero aseguran que no tiene mayor relevancia y de hecho, no tomarán ninguna acción formal como partido contra Jadue, ni tampoco hacia la cuenta que califican como “marginal”.

