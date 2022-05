Un profundo análisis del estallido social, del rol de los partidos y de lo que ha sido el trabajo de la Convención Constitucional, fue el que dio a conocer Javiera Parada este viernes en el marco del seminario Apruebo vs Rechazo, ¿qué pasa el día después?, organizado por la Fundación Aire Nuevo.

Parada, exagregada cultura de Chile en Estados Unidos durante el gobierno de Michelle Bachelet, exmilitante RD y exjefa de campaña de Ignacio Briones (Evópoli), hizo un recorrido por todo el proceso hasta hoy y alertó que el borrador -que reconoció no ha leído por completo- nos acerca más al nuevo constitucionalismo bolivariano. Pero también reflexionó sobre el rol de los partidos políticos en el proceso y de los errores, que a su juicio, ha tenido el órgano encargado de redactar una nueva Carta Magna, que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre.

La activista por una Nueva Constitución, aseguró que “una cosa positiva de lo que ha pasado en la Convención es que la figura de los políticos se ha reivindicado. La política es un oficio, tiene prácticas, uno aprende a negociar, uno aprende a que con lo que entra a una negociación no es con lo que va a salir, tiene que estar dispuesto a ceder y a lograrse convencerse por otros”.

“La Convención ha sido un buen ejemplo de por qué los partidos políticos son importantes. Y espero que los partidos políticos se hagan cargo y vuelvan a ser esos motores y vehículos de la sociedad para ponernos de acuerdo cómo vivir juntos”, agregó.

A continuación Parada aseguró que “creo que la Convención ha cometido un enorme error, que es creer que la representatividad que tiene la derecha y centro derecha es lo que representan en Chile y por lo tanto, han tenido la soberbia de operar como si no necesitaban esos votos y cómo si no hubiera que contar con esas miradas en la Construcción de esta Constitución”.

La activista por la Nueva Constitución afirmó, también que “espero que el día 5 de septiembre las y los chilenos tengamos el sentido de unidad que tuvimos el 15 de noviembre. Creo que queda un trecho largo para tener una buena Constitución. Y esa constitución debe generar lealtad en todas y todos y no ser la Constitución de un sector por sobre otro como fue la Constitución que hoy nos rige”.

Derechos indígenas y constitucionalismo bolivariano

La exmilitante de RD, sostuvo también que “creo que este borrador nos acerca más, lamentablemente, al nuevo constitucionalismo latinoamericano que es el constitucionalismo bolivariano que a una constitución moderna”.

Y aseguró que “cuando no quedan bien dibujados los sistemas políticos el riesgo del autoritarismo o de la ingobernabilidad permanente como vemos en el caso del Perú están a la vuelta de la esquina”.

En esa línea Parada afirmó que “la necesidad de descentralización es absoluta, no creo que nadie pueda negar eso, pero de ahí a pasar al nivel de atomización que quedó la forma de Estado creo que es impracticable, lo que está escrito en lo que yo he leído no sé cómo se va a hacer con el grado de fragmentación de forma del estado”.

A juicio de la exagregada sociocultural de Bachelet “avanzar en derechos de los pueblos indígenas es una manera de sofisticar nuestra democracia, de profundizarla y no de volver al pasado. Cuando se hace bien, creo que hay un exceso de normas donde esta refrendado el refundacionalismo, creo que hay normas donde no quedó claro como eso se iba a hacer -por ejemplo lo del pluralismo jurídico que existe en mucho lugares del mundo pero aquí queda en una indefinición tan grande”.

Agregó que “había mejores maneras de refundar ese compromiso y esa deuda que tiene la sociedad chilena con los pueblos indígenas, no creo que todos los pueblos sean naciones, creo que habría sido importante identificar eso. Evidentemente el pueblo mapuche no es lo mismo que el pueblo chango y por lo tanto no sé si requieren los mismos derechos e instituciones”.

“Uno podría leer un espíritu de hacerse cargo de los problemas de la sociedad chilena, creo que hay muchas soluciones que no son buenas y creo que este borrador nos acerca más, lamentablemente, al nuevo constitucionalismo latinoamericano que es el constitucionalismo bolivariano que a una constitución moderna que permita la diversidad de la sociedad desarrollarse, a emprender y que nos asegure que los seres humanos vamos a ser más libre que ese debería ser el objetivo de una sociedad creo yo”, añadió.

En ese sentido Parada concluyó sus palabras reconociendo que “no he leído todavía el borrador, no lo voy a evaluar, pero en general lo que he leído del proceso esas son mis grandes preocupaciones”.

/psg