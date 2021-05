Durante la jornada de este martes, el El Servicio Médico Legal (SML) entregó a su familia el cuerpo del carabinero que murió este lunes en Collipulli. Esto, tras recibir un impacto de bala en el tórax, durante un operativo policial en el sector de San Andrés.

El cuerpo de Francisco Benavides García (42) será trasladado a la Escuela de Formación de Carabineros de Temuco, donde se realizará un responso, para luego ser llevado vía terrestre hasta la localidad de Quillón, donde se oficiarán sus funerales.

Y en ese contexto, en Chilevisión exhibieron un audio donde se escucha un desgarrador relato de la viuda del uniformado, quien asegura que a su esposo no debía estar de turno en el momento que ocurrieron los hechos.

“No le tocaba trabajar, no le tocaba. No le tocaba trabajar y le cambiaron el turno. A última hora le cambiaron el turno”, se le oye a la mujer momentos antes de trasladarse hasta la región de la Araucanía desde Ñuble.

Por su parte, esta mañana el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, condenó la muerte de Benavides..

“Como institución estamos absolutamente dolidos, pero no vencidos, yo quiero condenar, repudiar, y en esto tiene que haber una transversalidad absoluta por parte de todo el país. No puede relativizarse la muerte de una persona. Y no por su condición de carabinero dejar de serlo. Él estaba trabajando, cumpliendo con su deber. Necesitamos La Paz y la tranquilidad para seguir avanzando en nuestro país”, reveló.

«Deja tres hijos y una familia destruida…»

Y sobre la misma, agregó: “no vamos a descansar ni claudicar en aquello. Vamos a hacer todos los esfuerzos para captar y detener a los delincuentes, a los criminales. Para entregarle tranquilidad a la familia, al país y a esa zona que ha sido tan afectada. La muerte no va a quedar impune y yo me preocuparé personalmente de que así sea. Deja tres hijos, es una familia que está destruida pero la vamos a apoyar”.

Cabe recodar que por el caso hay tres personas detenidas, sin embargo, sólo habrían participado de los cortes de ruta que originaron el operativo policial en que participaba el sargento primero.

En tanto, el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Bustos, explicó las circunstancias del hecho, señalando que, según los primeros antecedentes, se trató de una “emboscada”, con disparos de entre 10 a 15 metros de distancia.

