Isabel Díaz Ayuso fue reelecta como presidenta de la Comunidad de Madrid. La representante del Partido Popular, respaldada por Pablo Casado, arrasó con los comicios autonómicos de este 4 de mayo, con lo que el PP se consolidó en el parlamento regional, al obtener más escaños (65) que toda la izquierda junta (58).

La figura de Díaz Ayuso era desconocida hace dos años cuando Casado, presidente del PP, le encomendó la misión de ser la representante del partido. En entrevista con El Líbero, la legisladora por Barcelona en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, explica las consecuencias políticas tras la victoria en Madrid.

Cuando iban alrededor del 50% de los votos escrutados, Álvarez de Toledo resumió en una palabra lo que para ella representa este triunfo. “Libertad”, escribió en Twitter, un mensaje que ya alcanza más de 25.700 “me gusta” y más de 4.000 reposteos.

“Con mucho esfuerzo se consiguió armar una mayoría. En estos dos años se ha revelado como una gran líder política”, describe la parlamentaria a Díaz Ayuso, y abrevia en tres los elementos que le permitieron no solo imponerse sino que arrasar. Elementos como “defender su modelo de libertad y un modelo basado en la apertura, frente al modelo que imponía la izquierda; dar la batalla cultural en base a ideas y reagrupar a todo el espacio racional a través de la iniciativa, el coraje, la valentía, la naturalidad de decir la verdad a la gente”.

De esta elección Álvarez de Toledo subraya que se pueden sacar “lecciones”, no solo en España, sino también en Chile, en particular sobre el populismo y sobre la influencia de figuras como Pablo Iglesias, de Podemos, quien con la derrota sufrida por su partido anunció su retiro de la política.

“Es responsabilidad de los chilenos que quede eclipsada” la figura de Pablo Iglesias, apuntó. Además se refirió a la influencia que tiene el podemita en organizaciones políticas de la izquierda chilena, bien sea en personajes como el precandidato presidencial Gabriel Boric, o en algunos de los partidos que componen el Frente Amplio. “Lo que me siento obligada a hacer es lanzar un mensaje de optimismo para muchos chilenos y decirles que se puede derrotar al populismo; se tiene que derrotar el populismo y hay una manera de derrotarlo”.

Y agrega: “El populismo y personas como Iglesias, todo estos Frentes Amplios (en alusión a la coalición chilena) son la ruptura, son el rencor y son la irracionalidad, eso no tiene que tener cabida en política y hay que derrotarlos democráticamente con las urnas y a través una gran movilización. La manera de conseguir esa gran movilización es a través de las ideas, las convicciones y del coraje. No hay que tener ningún miedo, no hay que sentirse moralmente perturbados o inhibidos por la fuerza que tiene el populismo para hacernos más o menos culpables y responsables”.

Para conseguir vencer el populismo, continúa, “hay que plantarle cara con toda fortaleza y toda determinación, cuando eso sucede pasa lo que pasó anoche (el martes) que este hombre sale de la política, es decir, es una lección importantísima para los chilenos, para tantos, para los venezolanos, para los bolivianos, argentinos, tantos otros países que tienen fenómenos muy parecidos. Es una derrota espectacular, aleccionadora, pedagógica y tiene que ser útil para todos nosotros”.

/gap