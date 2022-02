La llegada del histórico militante Comunista, Galo Eidelstein a la subsecretaría de Fuerzas Armadas no solo generó impacto por ser el primero de su partido en ocupar este cargo, sino también por su cuestionado desempeño en la Vicerrectoría de Gestión y Finanzas de la extinta Universidad Arcis.

En representación del histórico Sindicato Nº 1 de Funcionarios y Académicos de la Universidad Arcis, la extesorera de la agrupación que antes de la crisis en la institución llegó a contar con más de 320 afiliados, Jacksa Suazo conversa con El Líbero y denuncia irregularidades que van desde cuestionables manejos financieros hasta maltrato a los trabajadores, que serían responsabilidad del próximo funcionario del gobierno de Gabriel Boric. Suazo insiste en que tales señalamientos son en nombre de todos los extrabajadores, que aún se mantienen en contacto, y que continúan actuando en forma colectiva.

En su rol de tesorera, Suazo entregó vocerías en distintos medios de comunicación sobre la crisis por la que atravesaba la universidad y su financiamiento. Asimismo, fue invitada a exponer al Congreso junto al entonces presidente del sindicato, Eugenio Ulloa. Incluso en el informe final de la comisión especial investigadora creada en la Cámara de Diputados para indagar “Eventuales irregularidades en la administración de la Universidad Arcis y sus procesos de acreditación” se citan las denuncias de la extesorera.

Arcis cerró formalmente el 31 de enero de 2021 en medio de una crisis por mala gestión. Tras la designación de Eidelstein, la extesorera del sindicato se refiere a uno de los episodios más controvertidos de la casa de estudio cuando en 2008 habría recibido dineros del chavismo y habría sido el futuro subsecretario uno de los nexos con Venezuela. “Fue a buscar la plata con integrantes del partido. Todos sabíamos que el gobierno de Venezuela iba a mandar plata a la Universidad Arcis, todos sabíamos. Vino la hija de Chávez con una maleta por valija diplomática y metió más plata aún, todos sabíamos eso. O sea, no en vano se le nombró ‘Doctor Honoris Causa’ y nadie sabía cuáles eran los pergaminos de este señor”, dice Suazo.

–¿Cómo ven el nombramiento de Galo Eidelstein?

–Nosotros como extrabajadoras y extrabajadores del sindicato repudiamos absolutamente el nombramiento de Galo Eidelstein como subsecretario no solamente por la persona de Galo, que la verdad fue nefasta para la universidad, porque hay que recordar que en su momento fue administrador de una empresa textil que quebró, ese es el único pergamino asociado a finanzas porque tiene título de psicólogo y de ingeniero electrónico, –si mal no recuerdo– pero no tiene estudios de marketing, finanzas, administración, nada de eso.

Lo repudiamos por dos razones: hizo quebrar dos instituciones súper grandes en este país. También porque Gabriel Boric se reunió con nosotros en su momento, con el movimiento estudiantil, con los representantes y él adhirió a nuestro planteamiento cuando nosotros éramos una institución movilizada y que, al igual que nosotros, él tenía súper claro que sí hubo lucro en la universidad.

Gabriel Boric dijo que él estaba de acuerdo con los planteamientos que nosotros hicimos, con la demanda de tutela que dejaba al descubierto todo el lucro que hacía la universidad Arcis a través de la inmobiliaria, cómo sacaron los recursos en su momento hasta el 2013 para ser usados en campañas políticas, los vínculos con Ical (… ) eso todo lo sabe Gabriel Boric. Asimismo, quien era el vicerrector de gestión administración y finanzas en la universidad desde que Gladys Marín comenzó a financiar por parte del partido –porque ellos creían en la educación que la universidad planteaba– fue Galo. O sea, el mismo que viajó a Venezuela a recibir las platas de Chávez.

| “Repudiamos absolutamente el nombramiento de Galo Eidelstein como subsecretario”.

–¿Cómo era la relación del vicerrector de gestión y finanzas con los trabajadores de la universidad?

–Él no tenía una relación estrecha con los trabajadores. Era una persona que almorzaba sola y si en algún momento tenía tiempo para recibir a alguien recibía de uno, no recibía organizaciones o grupos. Era bien déspota. Por ejemplo, en algún momento cuando la crisis fue mayor y la gente no recibía su sueldo, no tenía el pago de cotizaciones y por lo mismo tampoco podían pedir licencia médica porque le salía como ‘no pagado’, la gente en su desesperación a veces lo encaraba y le decía ‘no tengo plata ni para comprar pañales’, entonces la respuesta que él daba era ‘si quiere yo le paso plata para que se compre un paquete de pañales, pero dígale a su esposo que trabaje’. Ese era Galo Eidelstein.

“Todos los movimientos financieros de Arcis pasaban por Galo Eidelstein”

–¿Qué pasó con los problemas de pago? Hay demandas laborales en contra de la institución.

–Muchísimas, pero nosotros hicimos una tutela con quien fue nuestra abogada titular del bufete de abogados sindicalistas que contratamos en ese momento, Carla Varas. Ella actualmente es doctorada, estuvo hace dos días en la Convención Constitucional exponiendo las cosas que había que solucionar laboralmente en materia legal, sobre todo desde la perspectiva de género. Con ella demandamos la tutela que es cuando se revela ante los tribunales todas las conexiones financieras o administrativas entre distintas instituciones y aunque no lo creas ese juicio quedó en nada porque todos los que eran los jueces se fueron declarando incompetentes, otra señora pidió licencia, entonces pasaron los años y no pasó nada.

–¿Y ahora en qué estatus se encuentran esas demandas?

–Honestamente yo me cansé de pelear. Nosotros hacíamos grupos para demandar el autodespido que es cuando los trabajadores demandan a la empresa por los reiterados incumplimientos en sus deberes, que eran: pagar el sueldo, las cotizaciones. En mi caso personal, yo había pedido un crédito y ellos en la liquidación de sueldo decían que me habían descontado, pero esa plata no la pagaron en la entidad financiera, por instrucción de Galo Eidelstein. Lo que él hacía era en algún momento cuando ya debían plata, agarraban lo que correspondía a sueldos y cotizaciones y pagaban otras cosas hasta que después solicitaron un leasing a dos bancos.

–Es decir, el era el responsable de todos los movimientos financieros

–Todos y cada uno. Todo pasaba por Galo Eidelstein.

–¿A todos les quedaron debiendo o solo a algunos?

–A todos les quedaron debiendo. Cuando nosotros empezamos a demandar crearon el sindicato Nº2 y Nº3 que solo eran integrados por militantes del Partido Comunista y a ellos sí les pagaron indemnización. Esos sindicatos eran de 20 personas. Además, hicieron un sindicato de ellos como rectores y vicerrectores.

| “Por mucho menos Gabriel Boric cuestionaba los nombramientos de miembros de los gabinetes de cualquier presidente”.

–¿Ellos sí tuvieron pagos?

–Por supuesto. Galo ganaba alrededor de… cuando él pidió la quiebra también se autodespidió y ahí le pagaron como $80 millones. Pascal Allende se llevó como $40 millones, el diputado Daniel Nuñez, que era secretario general de la universidad se llevó como $120 millones, entonces insisten en decir que no hubo lucro. Gabriel Boric lo dice (…) entonces, el mismo que nos brinda el apoyo, que dice que para él si hubo lucro, ahora lo nombra. Que manera de festinar con los trabajadores y con la tragedia de tantas personas, los estudiantes y sus familiares.

Por dineros de Venezuela: “Esa plata se la repartieron entre ellos secretamente, nunca se vio”

–¿Cree que este tema pueda desencadenar problemas para la nueva administración?

–Depende de él; si es coherente con el apoyo que brindó o si cede ante las presiones del partido. Esta herida no ha cerrado porque nadie quiso hacerse cargo. Claro que va a ser una piedra en el zapato y por supuesto que le va a molestar.

–¿Cómo recuerdan la ida del vicerrector a Venezuela?

–Fue a buscar la plata con integrantes del partido. Todos sabíamos que el gobierno de Venezuela iba a mandar plata a la Universidad Arcis, todos sabíamos. Vino la hija de Chávez con una maleta por valija diplomática y metió más plata aún, todos sabíamos eso. O sea, no en vano se le nombró ‘Doctor Honoris Causa’ y nadie sabía cuáles eran los pergaminos de este señor para darle ese título y era en realidad un agradecimiento por haber mandado esa plata, fondos que jamás fueron a infraestructura, inversión para los ‘chiquillos’, sus bibliotecas o renovación, no. Esa plata se la repartieron entre ellos secretamente, nunca se vio. Imagínate que en ese entonces la Arcis tenía sedes en casi todo Chile y las fue cerrando porque no tenía cómo mantenerlas. ¿Qué pasó con esa plata entonces si se suponía que era para eso?

| “Esa plata se la repartieron entre ellos secretamente, nunca se vio”.

–Con todos los antecedentes, ¿cómo esperan que sea el desempeño del próximo subsecretario dentro del gobierno? ¿habría riesgo?

–Va a ser nefasto. Él es un brazo fuerte dentro de la jerarquía del partido, recordemos que él estuvo en la Unión Soviética por muchísimos años y todos los estudios que tiene de defensa, guerra, etc. los adquirió allá. Si él quebró una empresa, quebró otra y va a llegar al Ministerio de Defensa… él va a tener que ser el lazo con las Fuerzas Armadas y todo, una burla. Realmente es muy doloroso, muy decepcionante y aborrecible. O sea, por mucho menos Gabriel Boric cuestionaba los nombramientos de miembros de los gabinetes de cualquier presidente desde que él es una figura pública, entonces, que se de como que no tiene idea, no. Eso es una burla de parte de Gabriel Boric decir que sabía que había lucro o conocer el rol de Galo.

Por Ángela del Canto para El Líbero

/psg