El popular músico de salsa y compositor Willie Colón se pronunció este martes 27 de abril sobre su estado de salud, lamentando no poder responder las palabras de apoyo que ha recibido.

“La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Aprovechó para agradecer a sus amigos y fans lo que le “han dado” a lo largo de los años. “Con la ayuda de Dios, volveré”, agregó.

Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB

— Willie Colón (@williecolon) April 27, 2021