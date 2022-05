En el contexto de los hechos de violencia en la macrozona sur, y el recientemente establecido estado de excepción, el jefe de Defensa Nacional para La Araucanía, general Edward Slater, se pronunció en rueda de prensa para entregar las últimas actualizaciones sobre la situación en la zona, así como el control que ha tomado el Ejército desde el inicio del nuevo estado de excepción, para asegurar la libertad de tránsito en las carreteras.

Respecto al ataque a trabajadores de la forestal CMPC, acontecido el pasado martes en Lumaco, donde fue asesinado Juan Segundo Catril, el general Slater sostuvo: “Esto no va a conducir a nada, yo no sé qué pretende esta gente realizando estos actos de terror, muerte y destrucción, causando la muerte de gente pacífica, de su propia etnia, que la única función que tenían era trasladarse por un camino maderero para ir a trabajar”.

Respecto a las labores del Ejército en el estado de excepción que entró en vigencia la semana pasada, el jefe de Defensa de la zona manifestó que “tenemos las atribuciones que nos da la Constitución“, destacando que “ahora se pueden distribuir los alimentos“.

En tanto, consultado sobre el lienzo con consignas contra militares instalado esta mañana en las inmediaciones, Slater indicó que “el mensaje para ellos es el mismo que el del primer día: Eviten seguir en esta línea“, sentenciando: “¿Quieren temor, quieren producir terror? A nosotros los militares no nos van a asustar, entonces ¿Qué quieren?“.

Específicamente sobre el estado de excepción, el general afirmó que “el decreto no dice que sea ‘acotado‘”, desmintiendo que los militares estén únicamente enfocados en la Ruta 5. Asimismo, aseguró que ahora, con la presencia del Ejército, “camioneros me expresaron que no tienen ningún requerimiento“.

Finalmente, en cuanto a resultados inmediatos, Slater quiso destacar que “tenemos contingente y capacidades tecnológicas, estimo que es lo suficiente”, agregando que “el gobierno pidió mantener las vías de comunicación libres” y que “pidió efectos y se están cumpliendo”.

