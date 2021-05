Que tristeza y que vergüenza Colombia; los hechos vandálicos llevados a cabo simultáneamente en varias ciudades por parte de delincuentes y de desadaptados sociales, nos colocan ante el planeta como un país del CUARTO MUNDO, donde no se respeta la Ley, donde existe la anarquía, donde no se respetan los derechos humanos, donde la justicia se encuentra ausente y la autoridad incapaz de defender los derechos de los ciudadanos. Que nos pasa que no reaccionamos ante estas afrentas?

Escuché con estupor una entrevista que hacía hoy el periodista Néstor Morales, en Blu Radio, a un Gobernador Indígena de apellido Velasco, quien en lugar de buscar el diálogo para manifestar su descontento y discutir sus desavenencias, expresaba abiertamente odio hacia el país y la sociedad en general, reconociendo igualmente la autoría de actos delincuenciales al destruir monumentos[1], como es el caso de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali, amenazando además con la ejecución de más actos fuera de la Ley. Este individuo violó el artículo 8vo de la Constitución Nacional. Será que a este siniestro personaje y a quienes lo acompañaron en el acto delictivo no los va a sancionar la Ley colombiana? O es que solo les van a dar un par de fuetazos en su comunidad?

También han pasado hoy un número importante de videos por las redes sociales, donde se muestra la sevicia con la cual algunos delincuentes entran a los almacenes a robar o pasan destruyendo vitrinas e inclusive entran a diversos locales bancarios violentando las puertas y ventanas para robar y desvalijar las oficinas. Será que la autoridad legítima del estado de derecho no va a ejercer su poder constitucional y que la justicia no juzgará a estos bandidos? O más bien, estaremos frente a otra afrenta como la que hemos vivido los colombianos con la famosa “EPA COLOMBIA”, que destruye las estaciones de Transmilenio y en lugar de ser castigada por la justicia, algunos medios de comunicación y redes sociales la están promocionando; que infamia.

Me pregunto si las marchas del día del famoso Paro Nacional fueron o no fueron legales; parece que se ha olvidado que prima proteger la vida de las personas y que estamos en la parte más complicada del tercer pico de la pandemia, pues no hay disponibilidad de camas en las UCI para atender pacientes contagiados de Coronavirus. Estas marchas, sin observar las medidas de bioseguridad, incrementan los contagios y con ello posiblemente la muerte de varios colombianos. No me cabe en la cabeza que los afiliados a FECODE argumenten que no pueden volver a las aulas de clase por posible contagio, mientras que si pueden salir a las marchas donde van a estar revueltos; parece el mundo de Ripley.

Es increíble que estudiantes universitarios se unan a estas demostraciones de violencia[2]; se les olvida que los impuestos son los que permiten el funcionamiento de las Universidades. El argumento de los organizadores del Paro Nacional es el rechazo al proyecto de una Reforma Tributaria que NO HA SIDO APROBADA y en caso de que fuera aprobada, sería por parte de los Congresistas que han sido elegidos por ellos mismos. No pueden pensar los dirigentes de los sindicatos que este momento es vital para lograr la reactivación económica del país, en lugar de dejar de trabajar? Que ignorancia la de estos personajes, así como otros individuos que piden el paro nacional indefinido[3]; todos ellos deben ser juzgados por atentar contra la sociedad en general. Es una traición a la Patria.

La televisión muestra a los delincuentes destruyendo todo a su paso, como si fuera una consigna general, es un vandalismo criminal claramente maquinado. Creo que muchos nos preguntamos: Cuales son las fuerzas oscuras que están detrás de estos desmanes? Será que estamos siendo afectados por los planteamientos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla para atacar a un gobierno democrático y generar un “Nueve de Abril” con miles de muertos y heridos para producir el caos y dar un golpe de estado? Será el maquiavelismo del castro-chavismo-madurismo?

Señor Presidente, creo que el vaso ya se desbordó; tenemos que apretarnos el cinturón o el país se nos sale de las manos. Estas son demostraciones de la izquierda recalcitrante para medir el nivel de respuesta del gobierno. Están preparando el camino para las elecciones del 2022. El derecho a manifestarse pública y pacíficamente está en la Constitución, pero esta no protege el vandalismo.

Señor Presidente, mientras la Justicia no sea imparcial, oportuna y apolítica, no habrá paz. Mientras la justicia y las leyes no sean aplicables para todos los colombianos, no habrá paz. La Constitución Política, tanto en el Preámbulo, así como en el artículo 13, establece que todos somos iguales ante la Ley, pero mientras existan simultáneamente varias justicias o tratamientos especiales por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, no habrá paz. Mientras subsista en ella el entuerto que se introdujo para favorecer a las FARC, no habrá paz. Esto merece una reforma a la Constitución.

[1] Artículo 8º. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. (La negrilla y el subrayado no hacen parte del texto en la Constitución Nacional)

2 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/universitarios-se-unen-a-las-marchas-del-28-de-abril-en-bogota/ Universitarios se unen a las marchas del 28 de abril en Bogotá

[3] https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/gustavo-bolivar-pide-que-paro-nacional-del-28-de-abril-sea-indefinido-581827

Almirante (RA Colombia) David René Moreno Moreno