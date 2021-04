Los datos de más de 530 millones de usuarios de Facebook, filtrados el pasado 2019, han reaparecido recientemente en una plataforma de ‘hacking’. Entre los datos figuran números de teléfono, ID de las páginas de Facebook, nombres completos, localizaciones, fechas de nacimiento y, en algunos casos, direcciones de correo electrónico. A pesar de la antigüedad de esta información, y de que la vulnerabilidad por la que fue sustraída fue reparada por Facebook el pasado verano, podría ser empleada por cibercriminales para suplantar a los internautas de la red social y lanzar ataques dirigidos. Tanto contra ellos como contra sus contactos.

Entre las víctimas de esta filtración, según la información compartida por la firma especializada en delitos cibernéticos Hudson Rock, se encuentran cerca de 7 millones de usuarios chilenos. No obstante, existen métodos que permiten salir de dudas y averiguar si nuestros datos han quedado al descubierto.

Una de las mejores herramientas para descubrir si alguna de nuestras cuentas se ha visto comprometida es la página web ‘Have been i pawned‘, un sitio creado por expertos en ciberseguridad. Lo único que hace falta hacer es entrar en el sitio y escribir la cuenta de correo que queremos comprobar; en este caso, la que empleamos para acceder a Facebook. Tras esto, pulsa el botón en el que pone «pwned?» y los resultados aparecerán más abajo. Si te aparece un mensaje verde, significa que tus datos no están en ninguna de las filtraciones recogidas por la página.

En cambio, si el mensaje es de color rojo, peligro: tu cuenta se ha visto comprometida. Algo más abajo te indicará los casos exactos en los que tu correo electrónico se ha visto envuelto en una filtración y la información concreta que se ha publicado (emails, contraseñas, nombres, fecha de nacimiento…). La recomendación a partir de aquí es que entres en cada una de esas páginas y cambies la contraseña, incluso si no las utilizas. Y, si usas la misma clave para otros lugares, es importante que te replantees poner una nueva, ya que tus datos comprometidos pueden abrir la puerta a otra información mucho más importante.

