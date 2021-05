La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha sido enfática en que la Copa América, programada para que comience el 18 de junio, sí o sí se va a realizar. También lo ha sido el presidente Iván Duque, aún cuando hay quienes cuestionan que Colombia continúe en la organización del torneo continental pese a la emergencia sanitaria que vive por el tercer pico covid-19 y la crisis social que detonó en el paro nacional —y que se ha agudizado los últimos días—.

Pues bien, este 10 de mayo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue consultada en una rueda de prensa por la posibilidad de que la capital del país se mantenga firme en la organización del torneo, dado que El Campín será una de las sedes. La mandataria, preocupada por el aumento de la ocupación de unidades de cuidados intensivos UCI en la ciudad —general del 93,4 % y covid del 94,8—, además del recrudecimiento de la violencia en el país durante las movilizaciones en el paro, respondió:

“No tenemos capacidad para la vida, menos para el fútbol. Tengamos un sentido de sensatez y sentido de las proporciones”.

Su respuesta, sin embargo, fue más un mensaje para el presidente Iván Duque y para el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, ¿por qué?. Resulta que ella no tiene potestad en decidir si se desiste o no de la Copa América. De hecho, luego de su cruda afirmación, que evidencia la realidad poco optimista que vive Bogotá y Colombia añadió: “La Copa América no la organizo yo, no puedo suspender un torneo que no hago”.

La decisión que sí puede tomar la alcaldesa, como lo hizo cuando decretó alerta roja en Bogotá por el aumento de contagios y ocupación de las UCI, es que todo evento deportivo, incluido el fútbol profesional, se suspenda en la capital. Y este lunes tal determinación fue confirmada.

“Cualquier realización, cualquier utilización de un escenario para un evento de fútbol en Bogotá está suspendido desde hace dos semanas y sigue suspendido”, dejó claro Claudia López.

Opiniones sobre la Copa América

De acuerdo con el presidente Iván Duque, el Gobierno ha venido “trabajando desde hace más de dos años —en la organización de la Copa América—. En este año 2021 hemos dicho que estamos firmes”. Según él, si en Europa se va a realizar la Eurocopa en medio de la pandemia, no hay motivo para que no se realice el torneo continental en Sudamérica, cuando se cuentan protocolos de bioseguridad, incluso la donación de vacunas Sinovac por parte del laboratorio chino para inmunizar a los futbolistas.

Lo cierto es que el jefe de Estado, ante los ojos de algunos, está desconociendo la realidad socioeconómica de los colombianos, que siguen manifestando su inconformismo en las calles. Entre ellos, está Claudia López, como lo dejó en evidencia en sus declaraciones a la prensa, pero también la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Al periódico El Tiempo, el director ejecutivo de Acolfutpro, Carlos González Puche, le dijo: “Quisiera que se desarrollara una Copa América que nos enorgullezca, que nos dé una visión de lo que es Colombia, pero lo que uno encuentra es un grado de insatisfacción enorme en el pueblo colombiano. Dentro de las prioridades de la gente, hoy no está recrearse en el fútbol, sino resolver unos problemas básicos en cuanto a salud, tener un ingreso, solventar sus necesidades”.

Pese a que la Conmebol ratificó a Colombia como una de las sedes del evento futbolístico, su decisión dependería de las medidas de seguridad que se brinden en medio de la crisis que vive el país. La semana pasada, por ejemplo, los partidos en el marco de la Copa Libertadores y Sudamericana que se iban a desarrollar en el país se jugaron en Paraguay, que podría pasar a ser una de las sedes del torneo continental.

