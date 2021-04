Desde hace un año, el 20 de abril los hijos de José José y miembros del club de fans del cantante celebran el Día de José José; para rendir homenaje al Príncipe de la Canción; los usuarios en redes sociales lo recuerdan con anécdotas de sus canciones, memes y actividades que realiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, nació el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México; su primera canción fue La nave del Olvido, escrita por el compositor argentino Francisco Dino López Ramos; por su interpretación, en 1970 recibió 10 discos Platino y 6 discos de oro.

En la década de los 70 participó en el Festival de la Canción Latina (OTI), con la canción El triste, donde obtuvo el tercer lugar por su interpretación. Protagonizó la película autobiográfica Gavilan o Paloma en 1985, además, participó en 11 películas y en 29 videos musicales que grabó entre 1983 y 2008.

Nominado 9 veces al Grammy, grabó más de 30 producciones discográficas y entre sus éxitos se encuentra Gavilán o Paloma (1977), Almohada (1978) y Lo que no fue no será (1978); en 1985, José José lanzó su disco número veinituno, Promesas, con el que recibió los galardones “Top Latin Artist” y “Top Latin LP” por la revista Billboard. Una de las canciones que se destacó en el álbum fue Me vas a echar de menos, balada por la que el 20 de abril se le recuerda: “Y me estarás llamando cada veinte de abril”.

“Me vas a echar de menos”, balada por la que el 20 de abril se le recuerda (Foto: Twitter / @anicartoon) “Me vas a echar de menos”, balada por la que el 20 de abril se le recuerda (Foto: Twitter / @anicartoon)

Día de José José

Algunos usuarios en Twitter no han dudado en compartir la melodía y otros de sus éxitos, publicando fragmentos de sus canciones; “20 de abril: Obvio me tenía que subir a este tren. José José y yo salimos del mismo barrio #Clavería. Me vas a echar de menos”, escribió un usuario, “Hoy es el día de José José, hoy toca limpiar mi cuarto cantando y llorando #JoseJose #20Abril2021 #DiaDeJoseJose” publicó otra fan del Príncipe de la Canción.

Además, por segundo año la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México rinde homenaje a José José con un “Karaoke desde tu casa”.

La actriz, coreógrafa, directora de escena y conductora de “Karaoke desde tu casa”, Talia Loaria “La Remambaramba”, informó que la invitada especial es Marysol Sosa, hija del cantante, con la que realizará un conversatorio para compartir experiencias de uno de los cantantes mexicanos más emblemáticos y cantará algunos de los temas de su padre.

“La idea es homenajear a este grande de la música y platicar con su hija, que nos cuente cosas bonitas, recordar todo lo que vale la pena recordar. Sabemos que la partida de José José fue dolorosa; respetamos el duelo de la familia, pero lo que realmente vale la pena es rendir homenaje al talento de este ser humano”, señaló la conductora.

SUS MEJORES CANCIONES

Estos 10 temas del Príncipe de la canción han dejado huella, como muchos otros más, en la historia de la música en español y le han valido un lugar como uno de los mejores intérpretes que México ha legado al mundo.

“El Triste” “Ya lo pasado, pasado” “Si me dejas ahora” – Escrita por Camilo Sesto para José José. El español también murió este mes. “Amar y querer” “Gavilán o paloma” “Anda y ve” “Almohada” “40 y 20” “Lo que no fue no será” “Payaso” “Lágrimas” “La nave del olvido”

