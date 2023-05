Tendemos a tener esta idea distorsionada de cómo se ven y actúan los fantasmas debido a las innumerables películas de terror taquilleras. La mayoría de esas películas, si no todas, tienen una representación involuntariamente exagerada de lo que los fantasmas pueden hacer para lograr efectos dramáticos. Sin embargo, la realidad es que los fantasmas tienen el poder de dañar a aquellos en el mundo físico. No es común que un fantasma se proponga deliberadamente dañar a una persona viva. La mayoría de los casos bien documentados de personas que han sido dañadas por un fantasma no son lo que imaginas. El daño que se está causando, en la mayoría de los casos, no viene como heridas en el cuerpo. En cambio, son los daños emocionales y psicológicos los que pueden reconocerse fácilmente en todos esos individuos.

Pero hay algunos casos en que el daño va más allá de los psicólogos. El dolor físico causado por un fantasma se asocia más comúnmente con un encuentro con poltergeist. Los poltergeists son algunas de las entidades más inquietantes con las que te encontrarás. Son mejor conocidos por ser los fantasmas más ruidosos, violentos y destructivos que existen. La mayoría de las personas que han experimentado uno estarán dispuestas a hacerle saber que su avistamiento es algo que nunca olvidará. Y esto mismo es lo que le ha ocurrido al cliente de un pub en Inglaterra.

El fantasma de Coniston Tavern

Este es el momento en que un vaso de pinta se rompe espontáneamente en un pub inglés, que los trabajadores afirman estar embrujado por el fantasma de un antiguo inquilino “tratando de robar bebidas”. La cámara de seguridad muestra a un cliente hablando con dos amigos en una mesa en Coniston Tavern en Nuneaton, Warwickshire, Inglaterra, aproximadamente a la hora del almuerzo del pasado lunes cuando su pinta explota, bañándolo en cerveza y fragmentos de vidrio.

Este misterioso incidente ocurre solo cuatro meses después de que otro cliente estaba sentado en la misma mesa cuando su vaso de pinta se deslizó misteriosamente al suelo. Ambos sucesos fueron grabados por las cámaras de seguridad del pub. Los vecinos de Nuneaton dicen que el pub, que ha sido testigo de otros fenómenos paranormales, está embrujado por un antiguo inquilino llamado Dave que solía vivir en el piso de arriba.

El propietario Andy Gadsby, que dirige el pub con su mujer Katie, de 32 años, estaba atendiendo a los clientes el pasado lunes cuando escuchó ruido proveniente del otro lado del bar.

“Uno de los clientes parecía bastante mojado con cerveza lager y dijo que la pinta explotó frente a él”, dijo Gadsby, de 35 años. “Al principio pensé que el vaso podría haber tenido una grieta fina después de salir del lavavajillas y la cerveza fría causó que se rompiera. Si eso hubiera sucedido, no esperarías que explotara y él ya había bebido la mitad de la bebida, así que el vaso estaba claramente frío”.

Gadsby explicó que mientras revisaba sus grabaciones de seguridad, de repente se dio cuenta de que le ocurrió lo mismo en esa misma mesa en diciembre.

“Se había sentado en la misma mesa y su pinta parecía haber sido empujada al suelo”, recordó el dueño del bar. “Es muy misterioso y los dos incidentes han asustado a la gente”.

La familia Gadsby han estado dirigiendo el pub durante siete meses, pero desde entonces se les ha dicho que está embrujado.

“Aparentemente, un inquilino llamado Dave vivía en el piso sobre el pub y una noche bebió una botella de brandy y tuvo un ataque al corazón y murió”, reveló Gadsby. “Tal vez su espíritu está alrededor del pub y está tratando desesperadamente de robar las bebidas de la gente”.

Y parece ser que los fantasmas tienen cierta obsesión con los pubs. En 2018, publicamos una sorprendente historia sobre una supuesta aparición fantasmal en el pub Ye Olde Man & Scythe en Bolton, Inglaterra. El gerente del pub vio el fantasma cuando revisó las cámaras de seguridad a la mañana siguiente y se encontró que el sistema de seguridad había dejado de grabar a las 6:18 de la mañana, un hecho que nunca había ocurrido antes.

Según los registros, el pub fue construido en el año 1251, convirtiéndose así en el cuarto pub más antiguo de toda Gran Bretaña y los residentes creen que entre sus paredes también “habita” el fantasma del séptimo conde de Derby, James Stanley. Según cuenta la historia, la familia Stanley era dueña de la posada, y se dice que James pasó las últimas horas de su vida antes de ser decapitado en 1651, hacia el final de la Guerra Civil. Las imágenes del fantasma no dejaron indiferente a nadie.

/psg