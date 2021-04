El jefe de gabinete, Rodrigo Delgado, salió a responderle a la diputada Pamela Jiles (PH) luego de que ella emplazara al Gobierno a patrocinar el tercer retiro del 10% de los fondos de ahorro previsionales y se comprometiera a no ir al Tribunal Constitucional, y a cambio de eso, ella no presentaría ninguna candidatura.

“Me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y por cierto no lo lleva al TC, de modo que la gente reciba su dinero en abril, promulgada la ley la próxima semana”, dijo la legisladora en el Hemiciclo previo a que esta tarde se vote la reforma en la comisión de Constitución.

Ante eso, y con un recorte de prensa en sus manos que mostró a las cámaras, el ministro del Interior le respondió desde el mismo Congreso y dudó de la palabra de la parlamentaria.

“A mí me gustaría creerle a la diputada, pero la verdad es que revisando un poco la prensa desde hace algunos meses atrás, acá por ejemplo, hay un artículo del mes de noviembre del año pasado en donde ella dice que si se aprueba el 10% antes de Navidad no habrá más retiros de esta índole. Pero esto se aprobó el 3 de diciembre, la gente comenzó a retirarlo el 10 de diciembre, sin embargo, hoy insiste en nuevos retiros. Por lo tanto me gustaría creerle, pero efectivamente parece que sus compromisos no son tan sólidos”, dijo.

Consultado sobre si entonces podría no recurrir al TC si ella realmente cumpliera con lo que anuncia, el secretario de Estado explicó que su planteamiento “quiere decir que hay muchas propuestas de ella en esta materia, también dijo en algún momento que su aventura presidencial estaba condicionada al resultado de su marido (Pablo Maltés) en las elecciones (de gobernadores) que no se realizaron este fin de semana, pero bueno, también ella ha propuesto muchas cosas, esta es la más concreta”.

“O sea, ella propuso algo que se cumplió en tiempo y en forma y no lo cumplió, por lo tanto, me cuesta creerle sus promesas”, recalcó el ministro Delgado.

/psg